Başkan Gürün: “Madencilik yasası revize edilmeli” Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Madencilik Çalıştay’ında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, madencilik yasasının bir an önce revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Gürün: “Madencilik yasası revize edilmeli” Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ...

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Orman Yangınları', 'Tarım ve Su Ürünleri' çalıştayının ardından 'Madencilik' çalıştayı gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Muğla Milletvekilleri ve madencilik sektörünün temsilcilerinin katıldığı çalıştayda bilim insanları da sunumları ile katkı verdi.

Başkan Gürün: “Madencilik yasası revize edilmeli” Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Madencilik Çalıştay’ında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, madencilik yasasının bir an önce revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Orman Yangınları’, ‘Tarım ve Su Ürünleri’ çalıştayının ardından ‘Madencilik’ çalıştayı gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Muğla Milletvekilleri ve madencilik sektörünün temsilcilerinin katıldığı çalıştayda bilim insanları da sunumları ile katkı verdi.
Sektör temsilcileri yer altı zenginliğinin ekonomiye kazandırılmasının şart olduğunu, fakat bu zenginliklerin hammadde olarak değil, işlenmiş olarak ihraç edilmesinin daha karlı bir iş olacağını dile getirdiler. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Büyükşehir yasası ile yerel yönetimlere birçok konuda yetki verilirken, nedense madencilik konusunda yerel yönetimlerin hiç söz sahibi olmadığını söyledi. Başkan Gümüş, bunun örneğini Karabağlar Yaylasında sondaj çalışmalarında gördüklerini söyledi.
“Madencilik her haliyle ülkemiz için önemli”
Madencilik sektörünün ülkeye önemli bir gelir ve istihdam sağladığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Ama bu şartların neye göre ve nasıl olması gerektiği konusunda kanunu düzenleyen o sektör değil. Üst kurullar düzenliyor ve madencilik de bu sistem içerisinde yürüyor. Madencilik Türkiye için her haliyle çok önemli ve mutlak suretle düzenlenmesi gereken bir olay. Bu çalıştayı bunun için düzenledik. Bütün faktörleri ile tartışılsın istedik. Biz karşı taraf değil, bütün bu sektörün ve çevre, maden birliği içinde hep beraber sorunlarımızı çözelim problemleri ve doğa ile ilgili kaygılarımızı olabildiğince gidererek madenlerimize de sahip çıkalım. Maden tümüyle çıkarılıp ihraç edilmesi gereken bir değer değil. Madenin mutlak suretle Türkiye’de değerlendirilecek kısmının teşvik edilmesi lazım. Mamul olarak yapılması lazım. Esas teşvik edilmesi gereken bu. Sadece ham olarak madenin ihraç edilmesi başkalarının ondan katma değer üreterek tekrar bize döndürmesine sebep olur. Madenci maalesef bu konuda yeteri kadar teşvik edilmemesi nedeniyle elindeki madeni ham olarak satmak zorunda kalıyor” dedi.
“Madencilik yasası revize edilmeli”
Hiçbir madencinin bilerek doğayı tahrip etmek istemeyeceğinin altını çizen Başkan Gürün, “Ama şartlar madencilik sektörünün devam edebilmesi için o sistemin getirdiği şekilde çalışmayı mecbur kılıyor. O nedenle birbirimizi suçlamadan sistemi revize ederek sistem ve düzen bizi kavga ettiriyor ve karşı karşıya getiriyor. Türkiye maden üretiminde dünyada 28’inci, maden çeşitliliği sırasında ise 8’inci sırada. Şu anda Muğla’da maden ruhsatı, arama ve işletme ruhsatı dahil olmak üzere hangi bölgeleri kapsıyor bu konudaki bilgileri resmi olarak alamıyoruz. Bu kadar karanlık şüpheyi de, komploları da üretir. Muğla’nın yüzölçümü 13 bin 338 kilometrekare. Toplam maden ruhsat alanı 3 bin 523 kilometrekare. 961 kilometrekare arama ruhsatı alanı ve 2 bin 562 kilometre kare alan da işletme ruhsatı alanı. Yani Muğla’nın yüzde 27’lik bölümü ruhsatlandırma alanı içinde. 2014 yılı öncesi ruhsatlandırılmış maden ocağı sayısı 449 iken, 2014 yılından sonra 192 maden ocağı daha ruhsatlandırılarak toplam 641 maden ocağı bulunmaktadır ve bunların 333’ü ormanlık alandadır. Ruhsatlı maden alanlarının yüzde 9.13’ü arkeolojik sit, kültürel sit ve ÖÇK alanlarında bulunmaktadır. Peki sit ve madencilik nasıl birbiri ile bağdaştırılıyor? Burada madencinin suçu yok. Ben istiyorum diyor, merkez veriyor. Ama bize soran var mı? Yok. Ben verdim oldu deniliyor. Bundan dolayı madencilik yasasının tekrar ve ciddi olarak revize edilmesi ve bunun mutlak suret ile kurallara bağlanması lazım. Ben bir plan yaparken 1314 kuruldan görüş alıyorum. Açık bilgi yok. Kimden neyi saklıyorsunuz? Bu karanlığı ortadan kaldıracak yasa değişikliğine kesinlikle ihtiyaç var. Kimse kimseyle kavga etmeden, ülke yararına, ekonomik katkı sağlaması için buna ihtiyaç var diye düşünüyorum. Muğla’da birinci sırada kömür, ikinci sırada mermer, feldspat, krom ve kuvars var. Bu madenler teknolojiyi üretip ham madde değil, mamul hale getirip ihraç etmemiz şart” dedi.
Çalıştayda, CHP Muğla Milletvekilleri ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın ardından ilk oturumda Prof. Dr. Taki Güler moderatörlüğünde Altın Madencileri Derneğinden Dr. Muharrem Köse, Gazeteci Ali Ekber Yıldırım, Arkeolog Prof. Dr. Ahmet Tırpan ve Prof. Dr. Doğan Katrancı madencilik konusunu masaya yatırdı.

MUĞLA

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milas'ı fırtına vurdu Muğla’nın Milas ilçesinde dün akşam saatlerine doğru etkisini artıran şiddetli yağmur beraberinde fırtınalara neden oldu. Ekizköy mahallesinde fırtına nedeniyle ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü
YEREL HABERLER Milas'ı fırtına vurdu Muğla’nın Milas ilçesinde dün ...
Milaslı balıkçı kayıp Milas’ın Güllük Mahallesi’nde balıkçılıkla geçimini sağlayan bir kişi teknesiyle açıldığı denizden geri dönemedi.
YEREL HABERLER Milaslı balıkçı kayıp Milas’ın Güllük Mahallesi’nde ...
Tüp yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tüp yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Datça’da belediye ve STK’la yıkılan kaymakamlık binasının yerini görüştü
YEREL HABERLER Datça’da belediye ve STK’la yıkılan kaymakamlık ...
Kongrelere katılan öğrencilere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Kongrelere katılan öğrencilere sertifikaları verildi
Dalaman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Dalaman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Bodrumlu çocuklara çevre bilinci aşılandı
YEREL HABERLER Bodrumlu çocuklara çevre bilinci aşılandı
Marmaris 'Çam Balı' coğrafi işaretini alarak dünya markası olma yoluna çıktı
YEREL HABERLER Marmaris 'Çam Balı' coğrafi işaretini alarak dünya ...
Bodrum'daki otelciler yeni yılda yüzde 100 doluluk bekliyor
YEREL HABERLER Bodrum'daki otelciler yeni yılda yüzde 100 doluluk ...
156 bin parça seramik atığından sanat eseri
YEREL HABERLER 156 bin parça seramik atığından sanat eseri
Eczanelerin camını kıran saldırgan görüntülendi
YEREL HABERLER Eczanelerin camını kıran saldırgan görüntülendi
Dünyanın en büyük karavanı Bodrum’da üretildi Bodrum’dan tüm dünyaya ihraç edilen ahşap guletlerden sonra şimdi de Dünyanın en büyük karavanı Bodrum’dan ihraç edildi.
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük karavanı Bodrum’da ...
Güleda'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Güleda'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
Muğla'nın zeytinyağları yarışacak
YEREL HABERLER Muğla'nın zeytinyağları yarışacak
Baştuğ’dan sahte ve taklit zirai ilaç uyarısı Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, tarımsal üretim amacıyla kullanılan zirai ilaç ve gübrelerde piyasaya sahte ve taklit sürülebileceğini dikkat çekerek üreticileri uyardı.
YEREL HABERLER Baştuğ’dan sahte ve taklit zirai ilaç uyarısı Menteşe ...
Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada
YEREL HABERLER Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran ...
Marmaris'in çam balına coğrafi işaret
YEREL HABERLER Marmaris'in çam balına coğrafi işaret
Bodrum’da Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline sertifikalı eğitim verildi
YEREL HABERLER Bodrum’da Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ...
Aracı alev alan gazeteci ölümden döndü
YEREL HABERLER Aracı alev alan gazeteci ölümden döndü
Datça'da emeklilerden eylem
YEREL HABERLER Datça'da emeklilerden eylem
Tiyatro kursları ve oyunlarla dolu dolu bir sezon
YEREL HABERLER Tiyatro kursları ve oyunlarla dolu dolu bir sezon
Yeniköy ve Kemerköy’de anlaşma sağlandı
YEREL HABERLER Yeniköy ve Kemerköy’de anlaşma sağlandı
Arslan; “Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz” İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan: “Çiftçilerimize her konuda hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Arslan; “Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için ...
Anadolu’nun Yıldızlarına 7 Milaslı
YEREL HABERLER Anadolu’nun Yıldızlarına 7 Milaslı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X