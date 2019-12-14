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Kayıp balıkçı için arama çalışması başlatıldı

DHA

- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, gece saatlerinde balık tutmak için denize açılan Mehmet Narlı'dan (67), bir daha haber alınamadı. Teknesi kıyıya vurmuş halde bulunan Narlı için arama çalışması başlatıldı. 

- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, gece saatlerinde balık tutmak için denize açılan Mehmet Narlı'dan (67), bir daha haber alınamadı. Teknesi kıyıya vurmuş halde bulunan Narlı için arama çalışması başlatıldı. 
Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Narlı Milas ilçesine bağlı turistik Güllük Mahallesi'nde, saat 04.00 sıralarında, balık tutmak için denize açıldı. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Narlı'nın evine dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bölgede yapılan aramada Narlı'nın teknesi kıyıya vurmuş halde bulundu. Bunun üzerine, Sahil Güvenlik'e bağlı arama kurtarma botları, helikopter, balıkçı tekneleri ve profesyonel dalgıçlar; görüş mesafesi 1,5 metreye kadar düşen denizde arama yaptı. Ancak balıkçıya dair herhangi bir iz bulunamadı. Mehmet Narlı için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

MUĞLA

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
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