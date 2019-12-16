Yatağanlı okçulardan madalyalara ambargo

-MUĞLA Yatağan'ın kırsal Bencik Mahallesi'nde 2011 yılında atıl vaziyetteki tütün deposunda kurulduktan sonra belediyenin aynı yerde açtığı okçuluk tesisinde çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı, Samsun'daki şampiyonadan 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü.

Yatağan'da Doktor Ejder Sözen tarafından atıl bir depoda kurulup kısa sürede başarılarıyla adından söz ettiren takım, Samsun'daki Salon Okçuluk Türkiye Kupası'nda da 5 madalya kazandı.

Hazal Burun, Sevda Yaka ve Songül Lök'den oluşan kadroyla Makaralı Yay Genç Bayanlar kategorisinde birinciliği elde eden takım, 2019 yılında katıldığı tüm yarışmalarda kürsüye çıkma başarısı göstermiş oldu. Bireysel yarışmalarda da Hazal Burun gümüş madalya, Songül Lök ise bronz madalya kazandı. Kurulduğundan beri 8 yılda 157 madalya alan takım, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 2019 yılının takımı ödülüne layık görülmüştü.



MUĞLA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:40

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