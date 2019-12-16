Klima evi yaktı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Muğla’nın Bodrum ilçesinde, klimadan çıktığı iddia edilen yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bodum’un Turgutreis Mahallesi Karabağ mevkiinde bulunan bir evde klimadan kaynaklandığı iddia edilen bir yangın çıktı. Kısa sürede evin tüm odalarını kaplayan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ölü veya yaralı olmamasının teselli olduğu yangında tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

MUĞLA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.