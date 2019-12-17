46 kilometreyi yüzerek kaçmaya çalıştı Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden Yunanistan’ın İstanköy Adasına yüzerek kaçmaya çalışan Suriye uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.

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Muğla’nın Bodrum kıyısından Yunanistan adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ölümü göze alarak bu girişimlerini sürdürüyor.

Bodrum Akyarlar Mahallesinden denize açılan Suriye uyruklu bir düzensiz göçmen, yüzerek 46 kilometrelik denizi yüzerek geçmeye çalıştı. Çılgın Suriyeli ölümü göze alarak gece saatlerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.

Öte yandan Bodrum Görecek Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından denizde tespit edilen lastik bot içinde 6 Suriye ve 6 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 13 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

MUĞLA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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