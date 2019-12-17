Altın kızlar hedefi yine 12’den vurdu

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Bayan Takımı 2019 Salon Okçuluk Türkiye Kupası müsabakalarında Makaralı Yay Genç Bayan Takım kategorisinde birinciliği alarak altın madalya kazandı.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesislerinde yapılan müsabakalarda Sevda Yaka, Söngül Lök ve Hazal Burun’dan oluşan Okçuluk Bayan Takımı altın madalya kazanarak ‘Okçuluğun Altın Kızları’ olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

67 kulüpten 465 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporculardan Hazal Burun Makaralı Yay Genç Bayan Bireysel kategoride ikinci olarak gümüş, Söngül Lök üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

MUĞLA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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