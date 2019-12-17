Bodrum Belediye Gıda A.Ş. yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bodrum Belediye Gıda A.Ş. yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

İHA

34 işletme ve 387 personel ile hizmetlerini sürdüren Bodrum Belediye Gıda A.Ş.'nin, 2019 Nisan başından bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler ve mali tablosu basın mensupları ile paylaşıldı. Şirket Koordinatörü Faruk Ulusoy, teknik olarak iflas durumunda bulunan Gıda A.Ş.'nin hedefini "Zarar etmeden ya da kar amacı gütmeden, kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak" olarak özetledi.

Bodrum Belediye Gıda A.Ş. yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

34 işletme ve 387 personel ile hizmetlerini sürdüren Bodrum Belediye Gıda A.Ş.'nin, 2019 Nisan başından bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler ve mali tablosu basın mensupları ile paylaşıldı. Şirket Koordinatörü Faruk Ulusoy, teknik olarak iflas durumunda bulunan Gıda A.Ş.'nin hedefini “Zarar etmeden ya da kar amacı gütmeden, kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak” olarak özetledi.
Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde basın mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya gelen Bodrum Belediye Gıda A.Ş. Koordinatörü Faruk Ulusoy, şirketin geldiği noktayı, planlanan çalışmaları ve şirketin hedefini şeffaf bir şekilde kamuoyunun bilgisine sundu.
Ulusoy yaptığı açıklamada, şirketin en büyük giderlerinin SGK ve Vergi Dairesine olan borçları ve personel gideri olduğunu ifade etti. Faruk Ulusoy, "Cari vergi ve sigorta borçlarımızı artık ödemeye başlayacağız. Vergi dairesi ile yapılandırma yoluna gideceğiz. Biz bu geçmiş borçları çözdüğümüz zaman teknik iflastan da çıkmış olacağız. Ocak 2020’de SGK borçları ödenmeye başlanacak. " dedi.
Maaşlar günü gününe ödeniyor
Personel maaşlarının artık zamanında ödendiğini ifade eden Gıda A.Ş. Müdürü Ulusoy, kış aylarında da personel maaşlarının gününde ödenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Personel durumu hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Faruk Ulusoy konuşmasında şu bilgilere yer verdi, " 31 Ekim itibari ile emekliliği gelenlere ve gönüllü olarak ayrılmak isteyenler için toplamda 2.6 milyon TL kıdem tazminatı ödedik. 3 yıllık toplu iş sözleşmeleri yapılan 222 personel sendikalı olarak çalışıyor. Bugün itibariyle 34 işletmemizde toplam 387 personel çalıştırıyoruz."
Plaj kafeler geliyor
Şirkete ait işletmelerden biri olan Gümbet Limanı’nın yasal mevzuatlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini söyleyen Faruk Ulusoy, bazı bölgelerde yeni kafeler açılacağını dile getirdi. En fazla talebin Tepecik Mahallesi’nden geldiğini söyleyen Ulusoy, Tepecik ve Bitez Mahallelerinde yeni kafeler için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ulusoy ayrıca, sezon başında ihtiyaç duyulan bazı bölgelere de Belediye plaj kafeleri açılacağını söyledi. Gündoğan Mahallesi’nde de halk plajı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ulusoy, Sayıştay talebi doğrultusunda 31 Aralık 2019 itibariyle Binnaz Karakaya Spor salonunun Belediyeye devredileceğini ve buradaki mevcut personelin yeni açılacak kafelerde görevlendirilebileceğini açıkladı.
Yıl sonu zararı 4 milyon TL olarak tahmin ediliyor
Yapılan değerlendirmelerde, 2018 yılını yaklaşık 10 milyon TL ile zararla kapatan şirketin 2019 yılını ise 4 milyon TL civarında zararla kapatmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Ulusoy son olarak, kurum içi aidiyet duygusunu geliştirmek, yöneticiler ve personelin birbirlerine karşı tutumlarını iyileştirmek ve Gıda A.Ş. işletmelerine gelen misafirlere kaliteli hizmet vermek adına uzman eğitimciler eşliğinde eğitimlerin verilmeye başlandığını söyledi.

MUĞLA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Menteşe'de 33 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı
YEREL HABERLER Menteşe'de 33 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı
Altın kızlar hedefi yine 12’den vurdu
YEREL HABERLER Altın kızlar hedefi yine 12’den vurdu
Muğla’nın tarihi, kültürü ve tarımı Büyükşehir Yayınları ile halkla buluşuyor
YEREL HABERLER Muğla’nın tarihi, kültürü ve tarımı Büyükşehir ...
Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor
Marmaris yeni yıla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Marmaris yeni yıla hazırlanıyor
Muğla'da konut satışları yüzde 73,9 arttı
YEREL HABERLER Muğla'da konut satışları yüzde 73,9 arttı
30 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma yakaladı
YEREL HABERLER 30 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma yakaladı
Muğla Eczacı Odası eczanelere gerçekleşen saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Muğla Eczacı Odası eczanelere gerçekleşen saldırıyı ...
Ortaca AK Parti delegelerini seçti
YEREL HABERLER Ortaca AK Parti delegelerini seçti
Marmaris, yılbaşı için gelin gibi süslendi
YEREL HABERLER Marmaris, yılbaşı için gelin gibi süslendi
46 kilometreyi yüzerek kaçmaya çalıştı Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden Yunanistan’ın İstanköy Adasına yüzerek kaçmaya çalışan Suriye uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.
YEREL HABERLER 46 kilometreyi yüzerek kaçmaya çalıştı Muğla’nın ...
Akyaka Azmağı kaz ve ördeklere kaldı
YEREL HABERLER Akyaka Azmağı kaz ve ördeklere kaldı
Türk Büro-Sen üyeleri Milas’ta buluştu
YEREL HABERLER Türk Büro-Sen üyeleri Milas’ta buluştu
Muğla'da İlber Ortaylı izdihamı 
YEREL HABERLER Muğla'da İlber Ortaylı izdihamı 
Menteşeli sporculara ASKF’den yılın sporcusu ödülü
YEREL HABERLER Menteşeli sporculara ASKF’den yılın sporcusu ödülü
Fethiye'de ağaç kesimine tepki
YEREL HABERLER Fethiye'de ağaç kesimine tepki
Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Marmaris'te
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Marmaris'te
Muğla'nın balık ihracında 2023 hedefi 700 milyon dolar
YEREL HABERLER Muğla'nın balık ihracında 2023 hedefi 700 milyon ...
Klima evi yaktı
YEREL HABERLER Klima evi yaktı
Ağaç kesimine mahalleliden alkışlı tepki
YEREL HABERLER Ağaç kesimine mahalleliden alkışlı tepki
Satmaya çalıştığı uyuşturucuyla birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Satmaya çalıştığı uyuşturucuyla birlikte yakalandı
Yunus terapide dünyanın tercihi Türkiye oldu “Yunus terapisi için Türkiye’ye yılda 1 milyon turist geliyor”
YEREL HABERLER Yunus terapide dünyanın tercihi Türkiye oldu “Yunus ...
Yatağanlı okçulardan madalyalara ambargo
YEREL HABERLER Yatağanlı okçulardan madalyalara ambargo
Çırpılı çocukların tek isteği oyun parkı
YEREL HABERLER Çırpılı çocukların tek isteği oyun parkı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X