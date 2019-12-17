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Türkiye’den 100 ülkeye ihraç yapılıyor AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Muğla su ürünleri ...

İHA

TBMM'de 9 Aralık'ta başlayan ve aralıksız biçimde sürdürülen görüşmeler kapsamında AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, grubu adına Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerine konuşma yaptı.

Türkiye’den 100 ülkeye ihraç yapılıyor AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Muğla su ürünleri sektörüne ilişkin gelişmeleri TBMM kürsüsünden anlattı

TBMM’de 9 Aralık’ta başlayan ve aralıksız biçimde sürdürülen görüşmeler kapsamında AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, grubu adına Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerine konuşma yaptı.
Demir, konuşmasında Muğla’da yoğun olarak devam eden su ürünleri sektöründeki gelişmeleri TBMM kürsüsünden aktardı. 2050 yılında dünya nüfusunun BM’ye göre 13 milyara ulaşmasının beklendiğini aktaran Demir, bunun bir beslenme sorunu ortaya çıkardığını, hayvansal kaynaklı protein ihtiyacının yüzde 20’sinin balık ve su ürünlerinden karşılandığını hatırlattı. Avcılıkla kazanılan su ürünlerinin miktar ve çeşitlilik açısından yeterli olmadığına dikkati çeken Demir, yetiştiriciliğinin öneminin burada ortaya çıktığına değindi.
1971 yılında çıkarılan 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun geçtiğimiz ay, TBMM’de güncellenerek yeniden düzenlendiğini hatırlatan Demir, yasanın getirdiği yenilikleri şu şekilde özetledi: “Düzenleme sayesinde yetiştiricilerin geçmişte kiralamalarla ilgili yaşadıkları sorunlar ortadan kalkarken, bürokrasi azaltılarak, üretimin artırılması için her türlü teşvik ve düzenlemeler de hayata geçirilmiş oldu. Düzenleme sayesinde yetiştiriciliğin, çevre ve turizmle barışık, rahatsızlık vermeden faaliyet göstermesi gözetilmiştir. Ciddi tedbir ve yaptırımlar da getirilerek hem sürdürülebilir avcılığın korunması hem de yetiştiriciler açısından uydudan anlık takip gibi denetimler de uygulanacaktır.”
Düzenlemeyi ‘en küçük ayrıntıları dahi düşünüldü’ şeklinde nitelendiren Demir, “Tarım ve Orman Bakanlığımızca en küçük ayrıntıların dahi düşünülerek yaptıkları ve sizlerin oylarıyla yasalaşan düzenlemeler konusunda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüze ve en önemlisi sektörün yıllardan beri cefasını çeken ve ülke ekonomimize çok ciddi istihdam ve girdi sağlayan balık üreticilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliği konusunda bölge ülkeleri arasında lider durumda olduğunu, bugün itibariyle yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapıldığını söyleyen Demir, 2023 için belirlenen su ürünleri ihracatı hedefinin 1 milyar dolar olmasına rağmen, bu hedefin gerçekleştiğini, kısa süre içinde de 2 katına çıkacağının öngörüldüğünü vurguladı.
Demir, su ürünleri üretiminin bölgesi olan Muğla’da, başta belediye başkanlığını da yaptığı Güllük bölgesindeki Körfez ile Milas, Bodrum ve Fethiye’de yüzde 65 gibi önemli bir oranının üretildiğini kürsüden anlattı.
Muğla’da olta balıkçılığı üzerine de önemli bir sektör oluşmaya başladığını dile getiren Demir, “Bu arada geçtiğimiz 35 yıl içinde özellikle bölgemizde son derece popüler hale gelen olta balıkçılığının yaygınlaşması da son derece önemlidir. Yerli ve yabancı olta balıkçıları akın akın bölgemize gelmekte, burada önemli bir sektör oluşmaktadır.” dedi.
Demir, 2020 bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerini sonlandırdı.

MUĞLA

18 Aralık 2019 Çarşamba

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