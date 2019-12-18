Yeni kaymakamlık binası resim sergisine ev sahipliği yaptı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan öğrencilerin 24 Kasım Öğretmenler

günü sebebiyle düzenlenen resim yarışmasındaki eserleri yeni Menteşe Kaymakamlık binasında sergilendi.

Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi koordinesinde Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Kaymakamlığı ile ortaklaşa düzenlenen 'Canım Öğretmenim' isimli resim sergisinin açılışını Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız yaptı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Eylen Terzi ve Muhammer Cihan ile Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aylin Tuzcu ‘nun da katıldığı resim sergisinde sergilenen eserler büyük beğeni topladı.

Sergide 24 Kasım Öğretmenler günü sebebiyle Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında birinci olan Ayşegül Ayan, ikinci olan Fatma Kurt, üçüncü olan Beyza Kırtıl ve mansiyon kazanan İvanna Zyhdenko'ya teşekkür belgeleri Kaymakam Caner Yıldız tarafından takdim edildi.

MUĞLA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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