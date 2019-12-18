‘Aziz Nesin Kabare’ ayakta alkışlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahnelenen‘Aziz Nesin Kabare’, büyük beğeni topladı.

Levent Üzümcü Tiyatrosu ve İzmir Halk Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu Aziz Nesin Kabare onun adını yaşatmak, yeni kuşaklara tanıtmak için yola çıktı. Oyun, Anadolu turnesi kapsamında Marmaris’te sahnelendi. Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna ilgi büyüktü.

Günümüz gerçeklerinin Aziz Nesin’in bakış açısıyla hicvedildiği oyunda Levent Üzümcü, Cengiz Toraman, Ali Hakan Beşen ve Mehmet Küçükgünaydın oyunculukları ile büyük alkış aldı. Oyun sonrası soruları yanıtlayan Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman, Marmaris seyircisinin enerjisinin çok yüksek olduğunu belirterek “Marmaris’te oynamaktan büyük keyif aldık” diye konuştu.

MUĞLA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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