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Yasemin'e en büyük destek okul yönetiminden

DHA

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Kıymet Bozkurt (55), hayatını bir anadolu lisesinde eğitim gören bedensel engelli kızı Yasemin Bozkurt'a (19) adadı. Anne Bozkurt, kullandığı minibüse kızını rahat bir şekilde bindirip, indirebilmek için engelli rampası yaptırırken, okul yönetimi de Yasemin'in dinlenebilmesi ve özel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için müdür yardımcısının odasını destek eğitim odasına dönüştürdü.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Kıymet Bozkurt (55), hayatını bir anadolu lisesinde eğitim gören bedensel engelli kızı Yasemin Bozkurt'a (19) adadı. Anne Bozkurt, kullandığı minibüse kızını rahat bir şekilde bindirip, indirebilmek için engelli rampası yaptırırken, okul yönetimi de Yasemin'in dinlenebilmesi ve özel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için müdür yardımcısının odasını destek eğitim odasına dönüştürdü.
Menteşe'nin Yenice Mahallesi'nde yaşayan Kıymet ile marangoz ustası Mustafa Bozkurt'un (57), 'Yasemin' ismini verdikleri ikinci çocukları doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Anne Kıymet Bozkurt, gecesini gündüzüne katarak büyüttüğü kızını, Ula ilçesinde eğitim-öğretim gördüğü 12 kilometre mesafedeki Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi'ne kendi kullandığı minibüs ile götürüp getiriyor. Anne Bozkurt, ortaokulda kızının araca inip binme sırasında yaşadığı zorluk nedeniyle eşi ile birlikte araçlarına engelli rampası yaptırdı. Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi öğretmenleri ve idareciler, tekerlekli sandalye nedeniyle ikinci kattaki sınıfına çıkmakta zorlanan Yasemin Bozkurt için harekete geçti. Yapılan düzenlemeyle Bozkurt'un dersleri giriş katındaki sınıflara alındı. Genç kızın dinlenebilmesi ve özel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için müdür yardımcısının odası, destek eğitim odasına dönüştürüldü.
Kıymet Bozkurt, engellilerin hayatın her alanında var olduğuna dikkat çekerek, "Evin dışından başka bir alana ulaşmak her zaman zor. Yasemin, ortaokulu bitirip liseye başlaması gerektiği zaman bizim için okulun uygun olması önemliydi. Kazandığımız okula gitmedik. Orada da kolaylık sağlanacağı söylendi. Ancak engelli rampası ve tuvaleti bulunduğu için burayı tercih ettik. Bir odaya ihtiyacımız olduğunu okul yönetimine bildirdik. Müdür yardımcımız özveriyle kendi odasını boşaltarak bize tahsis etti. Yasemin'i kendimize ait araçla getirip götürüyorum. Aracımıza özel engelli rampası yaptırdık" dedi.
HEDEFİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN OLMAK
Okul yönetimine, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kendisi için yaptıklarından dolayı teşekkür eden Yasemin Bozkurt ise "Hepsini çok seviyorum. Benim gibi bireylerin toplumda kabullenilmesi gerekiyor. Arkadaşlarım benden ben ise onlardan çok şey öğreniyorum. Okul saatleri dışında kitap okuyorum. İleride psikolojik danışman olmak istiyorum. Birçok insan içindeki duyguları dışarı vuramıyor. Engellilere farklı bakış açısı kazandırmak istiyorum. Benim hayata tutunmamda en büyük pay anneme ait. O olmasaydı bu kadar cesaret ve azimle derslerimde başarılı olamazdım" diye konuştu.
Müdür Yardımcısı Gülbin Kılıç da, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Ben bunu içselleştirmiş bir insanım. Çevremde ve akrabalarımda engelli birey çok fazla. Yasemin burada çok mutlu. O mutlu oldukça biz daha fazla neler yapabiliriz onu düşünüyorum" dedi.

MUĞLA

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:41
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  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:19
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