CHP Milas İlçe Teşkilatı’nda sandık heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP Milas İlçe Teşkilatı’nda sandık heyecanı

İHA

CHP Milas İlçe Teşkilatı'nın 37. Genel Kurulu gerçekleştirildi. İlgin Göktepe ve İbrahim Özfen'in başkanlık için yarıştığı genel kurulda, 395 oyun 224'ünü alan Göktepe ilçe başkanı seçildi.

CHP Milas İlçe Teşkilatı’nda sandık heyecanı

CHP Milas İlçe Teşkilatı’nın 37. Genel Kurulu gerçekleştirildi. İlgin Göktepe ve İbrahim Özfen’in başkanlık için yarıştığı genel kurulda, 395 oyun 224’ünü alan Göktepe ilçe başkanı seçildi.

CHP Milas’ta gerçekleştirdiği 37. Genel Kurulla başkanını seçmek için sandık başına gitti. Mevcut İlçe Başkanı İlgin Göktepe ve eski İlçe Yöneticilerinden İbrahim Özfen’in yarıştığı seçimde 416 delegenin 395’i yeni ilçe örgütünü ve başkanını belirlemek için sandık başına gitti.
Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın Divan Başkanlığında CHP Milas Belediye Meclis Üyeleri Cemil Zeybek, Cüneyt İlter, Ece Gülen Ozan ve Gülşen Gökçe’nin divan üyeliğine seçilmesi ile saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın okunması ile başlayan kongrede açılış konuşması Divan Başkanı ve Muğla Milletvekili Mürsel Alban yaptı.
Alban’ın ardından sırasıyla gündem maddelerinin gerçekleşmesinin ardından delegelerden söz almak isteyenlere söz hakkı verildi.
Daha sonra eski Milletvekilleri Fevzi Topuz ve Akın Üstündağ ile Mevcut Milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin birer konuşma yaptı. İl Başkanı Adem Zeybekoğlu’nun konuşmasının ardından İlçe Başkan Adayları birer kısa konuşma yaptı. Konuşmalar sonrası adaylar kadrolarıyla birlikte sahneye gelerek katılımcıları selamladı.
Yapılan seçim sonrası 395 delegenin oy kullandığı seçimlerde 224 oy alan İlgin Göktepe ve ekibi yeniden göreve getirildi. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde İbrahim Özfen ve ekibi ise 169 oy aldı
Yeniden başkan seçilen İlgin Göktepe'nin yönetimi, “Cansu Akbaba, Hasan Alanya, Zuhal Avcılar, Davut Çakar, Hadiye Çalışkan, Çağrı uzun, Saim Tartan, Bekir Perçin, Halil Alanya, Oya Kon Çaylak, Çağatay Kömür, çağdaş yörükoğlu, M. Anıl Zeybekoğlu, Canan Çelenk, Tüze Çetinkaya, Şule Demirbacak” isimlerinden oluştu.
CHP. 37 Genel Kuruluna CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Geçmiş dönem Muğla Milletvekilleri Fevzi Topuz, Tolga Çandar, Nurettin Demir, Akın Üstündağ, Zeki Çakıroğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İyi Parti Milas İlçe Başkanı Ahmet Yanıkoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Bekir Perçin, Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı Halit Şenli, Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Milas Esnaf Odası Başkanı Celal Devrim ve Muğla Spor Başkanı Erol Kapiz katıldı.

MUĞLA

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te kaçak 3 evin daha yıkımı yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te kaçak 3 evin daha yıkımı yapıldı
Semiha Altunkan ilk ve ortaokulu konferans salonuna kavuştu
YEREL HABERLER Semiha Altunkan ilk ve ortaokulu konferans salonuna ...
Mehmet Kabak istifa etti
YEREL HABERLER Mehmet Kabak istifa etti
Anadolu’nun Yıldızları lider döndü
YEREL HABERLER Anadolu’nun Yıldızları lider döndü
Yasemin'e en büyük destek okul yönetiminden
YEREL HABERLER Yasemin'e en büyük destek okul yönetiminden
Bodrum’da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor Yapı kayıt belge iptalleriyle birlikte yıkımlar başladı
YEREL HABERLER Bodrum’da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor Yapı ...
‘Aziz Nesin Kabare’ ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER ‘Aziz Nesin Kabare’ ayakta alkışlandı
Muğla'ya yapılacak bin adet toplu konut için başvurular başladı
YEREL HABERLER Muğla'ya yapılacak bin adet toplu konut için ...
Yeni kaymakamlık binası resim sergisine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Yeni kaymakamlık binası resim sergisine ev sahipliği ...
AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç ...
Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi: 1 ...
Türkiye’den 100 ülkeye ihraç yapılıyor AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Muğla su ürünleri sektörüne ilişkin gelişmeleri TBMM kürsüsünden anlattı
YEREL HABERLER Türkiye’den 100 ülkeye ihraç yapılıyor AK Parti Muğla ...
Menteşe'de 33 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı
YEREL HABERLER Menteşe'de 33 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı
Bodrum Belediye Gıda A.Ş. yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Bodrum Belediye Gıda A.Ş. yönetimi basın mensupları ...
Altın kızlar hedefi yine 12’den vurdu
YEREL HABERLER Altın kızlar hedefi yine 12’den vurdu
Muğla’nın tarihi, kültürü ve tarımı Büyükşehir Yayınları ile halkla buluşuyor
YEREL HABERLER Muğla’nın tarihi, kültürü ve tarımı Büyükşehir ...
Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor
Marmaris yeni yıla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Marmaris yeni yıla hazırlanıyor
Muğla'da konut satışları yüzde 73,9 arttı
YEREL HABERLER Muğla'da konut satışları yüzde 73,9 arttı
30 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma yakaladı
YEREL HABERLER 30 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma yakaladı
Muğla Eczacı Odası eczanelere gerçekleşen saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Muğla Eczacı Odası eczanelere gerçekleşen saldırıyı ...
Ortaca AK Parti delegelerini seçti
YEREL HABERLER Ortaca AK Parti delegelerini seçti
Marmaris, yılbaşı için gelin gibi süslendi
YEREL HABERLER Marmaris, yılbaşı için gelin gibi süslendi
46 kilometreyi yüzerek kaçmaya çalıştı Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden Yunanistan’ın İstanköy Adasına yüzerek kaçmaya çalışan Suriye uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.
YEREL HABERLER 46 kilometreyi yüzerek kaçmaya çalıştı Muğla’nın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X