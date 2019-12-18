CHP Milas İlçe Teşkilatı’nda sandık heyecanı

CHP Milas İlçe Teşkilatı’nın 37. Genel Kurulu gerçekleştirildi. İlgin Göktepe ve İbrahim Özfen’in başkanlık için yarıştığı genel kurulda, 395 oyun 224’ünü alan Göktepe ilçe başkanı seçildi.



CHP Milas’ta gerçekleştirdiği 37. Genel Kurulla başkanını seçmek için sandık başına gitti. Mevcut İlçe Başkanı İlgin Göktepe ve eski İlçe Yöneticilerinden İbrahim Özfen’in yarıştığı seçimde 416 delegenin 395’i yeni ilçe örgütünü ve başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın Divan Başkanlığında CHP Milas Belediye Meclis Üyeleri Cemil Zeybek, Cüneyt İlter, Ece Gülen Ozan ve Gülşen Gökçe’nin divan üyeliğine seçilmesi ile saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın okunması ile başlayan kongrede açılış konuşması Divan Başkanı ve Muğla Milletvekili Mürsel Alban yaptı.

Alban’ın ardından sırasıyla gündem maddelerinin gerçekleşmesinin ardından delegelerden söz almak isteyenlere söz hakkı verildi.

Daha sonra eski Milletvekilleri Fevzi Topuz ve Akın Üstündağ ile Mevcut Milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin birer konuşma yaptı. İl Başkanı Adem Zeybekoğlu’nun konuşmasının ardından İlçe Başkan Adayları birer kısa konuşma yaptı. Konuşmalar sonrası adaylar kadrolarıyla birlikte sahneye gelerek katılımcıları selamladı.

Yapılan seçim sonrası 395 delegenin oy kullandığı seçimlerde 224 oy alan İlgin Göktepe ve ekibi yeniden göreve getirildi. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde İbrahim Özfen ve ekibi ise 169 oy aldı

Yeniden başkan seçilen İlgin Göktepe'nin yönetimi, “Cansu Akbaba, Hasan Alanya, Zuhal Avcılar, Davut Çakar, Hadiye Çalışkan, Çağrı uzun, Saim Tartan, Bekir Perçin, Halil Alanya, Oya Kon Çaylak, Çağatay Kömür, çağdaş yörükoğlu, M. Anıl Zeybekoğlu, Canan Çelenk, Tüze Çetinkaya, Şule Demirbacak” isimlerinden oluştu.

CHP. 37 Genel Kuruluna CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Geçmiş dönem Muğla Milletvekilleri Fevzi Topuz, Tolga Çandar, Nurettin Demir, Akın Üstündağ, Zeki Çakıroğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İyi Parti Milas İlçe Başkanı Ahmet Yanıkoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Bekir Perçin, Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı Halit Şenli, Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Milas Esnaf Odası Başkanı Celal Devrim ve Muğla Spor Başkanı Erol Kapiz katıldı.

MUĞLA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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