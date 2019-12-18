Semiha Altunkan ilk ve ortaokulu konferans salonuna kavuştu

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim öğretim hizmeti veren Semiha Altunkan İlk / Ortaokulu’na okul yöneticilerinin, okul aile birliğinin ve hayırseverlerin katkılarıyla konferans salonu kazandırıldı.



Muğla’nın Milas ilçesinde, Akkent Mahallesi’nde bulunan yaklaşık bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Semiha Altunkan İlk / Ortaokulu’na yaptırılan konferans salonu düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Konferans salonunun açılışına Milas Kaymakamı Eren Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Teğmen Bilgin Öksüz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mustafa Öz, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşma yapan Semiha Altunkan İlk / Ortaokulu Müdürü Hüseyin Demir, okulun tanıtımını yaparak, “Kurumumuz inşaatına Hayır Severimiz Semiha Altunkan Hanım Efendinin finansman lığı ile 1996 yılında başlanmış, aynı yılın aralık ayı sonlarında da bitmiştir. Kurumumuz ilk defa 19961997 Eğitimi Öğretim yılının Şubat ayında Hizmete girmiştir. Kurumumuz 2007 yılından itibaren Milas Atatürk İlköğretim Okulunun Ortaokul kısmının dahil olması ile ikili eğitime başlamış ve halen bu şekilde hizmet vermeye devam etmekte. Kurumumuz; 4 Okul Öncesi Öğretmeniyle 89 ana sınıf öğrencisine, 20 Sınıf ve 1 Branş Öğretmeni ile 426 İlkokulu öğrencisine, 30 Branş Öğretmeni ile 481 Ortaokul öğrencisine, 1 Kadrolu, 1 Kurumumuz tarafından finanse edilen toplam 5 Hizmetli, 1 Memur, 2 Müdür Yardımcısı, 1 Okul Müdürü ile hizmet vermekte” dedi.

Öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin talebi doğrultusunda çalışmalarına 20182019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren başladıkları konferans salonunu hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Demir, “Bu konuda bize katkı sunan Mustafa Aydoğdu’ya Yeniköy Termik Santrali Elektrik Teknisyeni Abdülkadir Pınarcı’ya teşekkür ediyorum. Kurumumuzu yaptıran Semiha Altunkan Hanım Efendiyi de burada yad etmeden geçemeyeceğim. Benden önceki müdürlerimizden edindiğim bilgiye göre; Semiha Hanım vefat tarihi olan 2011 yılı Ağustos Ayına kadar düzenli bir şekilde sürekli kurumumuzu her yıl ziyaret eder, kurum ihtiyaçlarını idarecilerden dinler ve giderir, öğrencilere de teker teker para dağıtır ve sonra giderdi. Kendisini kurumum adına rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan ise yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür ederek, okula ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan Mevlidi Nebi programı sunumu yapıldı.

MUĞLA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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