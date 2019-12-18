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Öğrenciler lider isimlerden kariyer hikayelerini dinledi

İHA

Öğrenciler lider isimlerden kariyer hikayelerini dinledi

Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde, Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğinde "Liderler Öğrencilerle Buluşuyor" paneli ve meslek liseleri tanıtım sergisi gerçekleştirildi. Panele de Milas Kaymakamı Eren Arslan da konuşmacı olarak yer aldı.


Panel Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 'Geleceğim Mesleğim' adlı tanıtım filminin sunumundan sonra GEKA Genel Sekreter Vekili Ece Gölükçetin yaptığı açılış konuşmasında "2019 yılı ajansımız için mesleki eğitim yılıydı. 'Geleceğim Mesleğim' temasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde mesleki eğitimin önemini vurgulamak için çalışmalar yürüttük. Bu faaliyetler kapsamında liderler öğrencilerle buluşuyor etkinliğini gerçekleştirmek için bir aradayız. Bu etkinliğimizin hedefteki eğitimin önemine dikkat çekmesini temenni ediyoruz. Mesleki eğitimin ülkemizin geleceği öneminin farkındayız. Mesleki eğitimin daha iyi bir yere taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğin verimli geçmesini temenni ederiz" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise konuşmasında "Bir ülkenin gelişmişliği, mesleki eğitime verilen önemle ölçülür. Değerli öğrenciler, Bakanlığımızın 2023 Vizyonu rehberliğinde, biz sizleri 2023'e daha güçlü, daha nitelikli bireyler olarak toplumun ve geleceğin meslekleri doğrultusunda yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle mesleki eğitimde alacağımız yol başta Muğla'mız olmak üzere tüm ülkemizi ve dünyayı güçlendirecektir. Bu vesileyle bugün GEKA ile işbirliği sonucu düzenlediğimiz panelde, Muğla'nın markası olmuş Muğla için her gün ne yapayım diye düşünen kıymetli panelistlerimize katkılarından dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.
Protokol konuşmalarının ardından panel bölümüne geçildi. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Toker, MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, Özel Okul Kurum Yöneticisi Cihan Şimşek, Firması Yöneticisi Mehmet Altaş'ın panelist olarak yer aldığı panelde konuşmacılar sırasıyla söz aldılar.

Milas Kaymakamı Eren Arslan konuşmasında "Hem Muğlamız hem de memleketimiz için çok önemli bir projenin paydaşı olmak, bugün burada sizlere hitap ediyor olmak, bir meslek lisesi mezunu olarak benim için de gurur ve mutluluk verici. Meslek lisesi gerçekten memleket meselesi; çünkü bir ülkenin kalkınması bir ülkenin dünya refah payından isteğini alabilmesi ancak üretmekle mümkün. Tarımsal üretimden, sanayine üretimine, teknoloji üretimine kadar üretimin her safhasında yer alan ülkeler, dünyada söz sahibi olmakta ve dünyanın refah payında büyük pastayı almaktadır. Bu yüzden ülkemizin üretim gücünün artması; nitelikli, kaliteli ve yetişmiş insan gücüyle mümkündür. Bu yetişmiş insan gücünün de en temel başlangıç noktasının çok doğru bir kurguyla mesleki eğitim ve meslek liseleri olduğunu düşünüyorum” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Toker ise "Meslek liselerine, memleket meselesi olarak bakıyoruz. Ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmek adına meslek liselerine önem veriyoruz. ‘Hiçbir yere gidemedi bari meslek lisesine gitsin’ anlayışını kırarak bir şeyin ayakucunda değil başucunda olmak istiyoruz. Değerli öğrenciler, çaba göstereceksiniz. Kendi geleceğinizi, kendiniz inşa edeceksiniz" diye konuştu.

MUTSO Başkanı Mustafa Ercan ise konuşmasında "Meslek liselerinin özendirilmesine yönelik böyle bir eğitsel çalışmada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Aranan eleman açığının kapatılmasında meslek liselerinin rolünün çok büyük olduğuna inanmaktayız. Bu tür eğitsel çalışmaların, genç nesillerin geleceğe yönelik tercihlerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz. Eğitime ve özellikle de meslek liselerine verdiğimiz önemi, üst yapımız olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 81 ildeki 81 meslek lisesinde de görmek mümkün. Biz de Muğla Odalar ve Borsalar Birliği olarak Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hamiliğini üstlenmiş bulunuyoruz. Geleceğimize önemli bir yatırımda bulunduğumuzu bu anlamda ifade edebilirim" dedi.

Özel Okul Kurumları Yöneticisi Cihan Şimşek konuşmasında "Ben de bir meslek lisesi mezunuyum. Meslek lisesi demek hayata bir sıfır önden başlamak demektir. Meslek liseleri hem akademik hem de teknik bilgilerin verildiği yerlerdir. Sayın Bakanımızın da meslek liselerine yönelik çalışmaları son derece mutluluk vericidir. Meslek liseli olmak hem kendi adınıza hem de ülkemiz adına bir kazançtır. Bu nedenle meslek liselerini tercih etmenizi öneriyorum" derken, Firma Yöneticisi Mehmet Altaş ise "Meslek sahibi değilseniz hiçbir şey olmuyor. Meslek sahibi olmak ve eğitimini almak bir kuşun iki kanadı gibi birisi olmazsa diğeri olmuyor. Meslek liseleri benim gözümde, fen liselerinden bile daha değerli. Çünkü staj yapma imkanınız var. Staj yaparken meslek sahibi de oluyorsunuz" ifadelerine yer vererek hayat tecrübelerinden bahsetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ve GEKA Genel Sekreter Vekili Ece Gölükçetin tarafından panelistlere hediye takdim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program son buldu.

"Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi" kapsamında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri çerçevesinde mesleki eğitime olan ilginin arttırılması amacıyla 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen panele; Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Milas Kaymakamı Eren Aslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Toker, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, GEKA Genel Sekreter Vekili Ece Gölükçetin, Milli Eğitim Şube Müdürleri, kurum amirleri, Özel Okul Kurumları Yöneticisi Cihan Şimşek, Firma Yöneticisi Mehmet Altaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

MUĞLA

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:19
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