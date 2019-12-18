Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak 30 metre sürüklenen araçta bulunan iki kişi şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay Menteşe İlçesinde meydana geldi. Akkaya Mahallesinden Muğla merkeze seyir halinde olan 26 AV 014 plakalı otomobil sürücüsü kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Takla atan araçta bulunan iki kişi şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

MUĞLA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

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