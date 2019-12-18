Uçak: “Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilmeli” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sözleşmeli öğretmenlerin bir an önce kadro tahsislerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, öğretmenlerin işinden ve yerinden memnun olmasının, eğitimde kalitenin ve başarının artması anlamına geldiğini belirtti.

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine artık ‘dur’ denilmesi gerektiğini kaydeden Uçak, “Bir öğretmen düşünün ki diğer tüm çalışanlar mesai bitiminde evine, ailesine giderken, o, aile hasreti kokan soğuk bir dört duvar içine doğru yürümektedir. Diğer tüm ebeveynler çocuklarıyla hafta sonu planları yaparken, o, eş ve çocuk hasretiyle kahrolmaktadır. Herkes aklıyla, bedeniyle kendisini işine verip coşkuyla çalışırken, o, bedeniyle sınıfta, aklıyla uzak düşmüş yuvasındadır. İşte o, sözleşmeli öğretmendir ve tasavvurun ötesinde acı bir Türkiye gerçeğidir. Geleceğin nesillerini yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen eğitimciyi ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine son verilmeli. Bilinmelidir ki kamu hizmetlerinde kalite, süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu görevlilerinin istihdam şekli, çalışma şartları, mali, sosyal ve özlük hakları da önemlidir” dedi.

Personel sisteminde bir devrim yapılarak iş güvencesi için, eşit işe eşit ücret için, çalışma barışı için, emekte performans, hizmette yüksek kalite için, bütün kamu sistemi kadrolu istihdamda birleştirilerek adaletsizilğin bitirilmesini isteyen Uçak, sözleşmeli öğretmenliğin bütünüyle terk edilmesi, mevcut sözleşmeli öğretmenlerin ivedilikle kadroya geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uçak, “Bizler, Türkiye’nin gerek mali, gerekse fikri gücünün en kısa süre içerisinde sözleşmeli öğretmenleri kadroya taşımaya, sözleşmeliliği tarihte ikinci defa kötü bir anı olarak bırakmaya yeteceğine inanıyoruz. Yetkililerden, sözleşmeli öğretmenlerimizin aile hasretine son verecek, onları ailelerine kavuşturacak adımı atmalarını, ara tatilde tayin hakkı vererek mahzun yüzleri güldürmelerini istiyor ve bekliyoruz” dedi.

MUĞLA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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