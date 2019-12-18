Ortaca’da öğrencilere kask hediye edildi

Ortaca ilçesinde, "Saç karizmanızı, kask hayatınızı kurtarır" sloganıyla başlatılan proje kapsamında öğrencilere kask hediye edildi, kask kullanımının önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

Kaymakamlık tarafından ilçede motosiklet ve bisiklet kullanımının yoğun olmasından dolayı kask kullanımına dikkati çekmek için gençlere yönelik "Saç karizmanızı, kask hayatınızı kurtarır" sloganıyla proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilçedeki beş okulda öğrencilere kask hediye edildi. Lise öğrencilerine yönelik kask kullanımına dikkat çeken broşürler dağıtıldı.

Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliğe katılan Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, kask kullanımının önemine değindi.

Türkiye genelinde ve ilçede yapılan kampanyaların amacına ulaştığını görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Kaymakam Erdoğan; “İç İşleri Bakanlığımızın hem yaya güvenliği için hem de kazaların azaltılmasına yönelik başlattığı çeşitli kampanyalar var. Kampanyaların amacı trafik kazalarının azaltılması, olduğu takdirde de buna bağlı ölümlerin ve yaralanmaların azaltılması. Türkiye genelinde yapılan bu kampanyaların amacına ulaştığını düşünüyorum. İlçemizde de ölümlü ve yaralanmalı kazaların sayısında düşüş olduğunu gördük. Türkiye genelindeki bu güzel iyileşmeye bizde ortak olduk.” diye konuştu.

Kask takılmasına yönelik farkındalığı artırmak için çalıştıklarını belirten Kaymakam Erdoğan; “Kask takılmasına yönelik düzenlediğimiz bu etkinlik sayın bakanımızın bu yaz başlattığı ve devam etmesini arzu ettiği bir çalışma. Kaskın, motosikletleri ve bisikletleri kullanan gençlerimizin güvenli şekilde gelip gitmesini sağlayan en önemli donanımlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Farkındalığı artırmak ve devam ettirmek için bu tarz etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Kaskların temininde bizlere destek veren kurumlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Öğrencilere kasklarını, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ersal Ersin Avcı dağıttı.

MUĞLA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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