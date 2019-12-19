Sağ ayağı kesilen Aylin'in hayali hemşire olmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağ ayağı kesilen Aylin'in hayali hemşire olmak

DHA

MUĞLA'da babasının elinden tutarak yürüdüğü yolda hafriyat kamyonunun altında kalan ve sağ ayağı kesilen Aylin Dağdeviren (9), büyüdüğünde hemşire olmak istiyor. Baba Ahmet Dağdeviren ise "Bizim yaşadığımız acıyı başka aileler yaşamasın. Şoförün tutuklanmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun" dedi.
Menteşe'deki bir lokantada döner ustası olan Ahmet Dağdeviren (43) ile ev hanımı eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin Dağdeviren'i de beraberlerine alıp, 8 Aralık günü saat 16.00 sıralarında çarşıya çıktı. Bir süre alış veriş yapan aile, eve dönmek için yürürken, küçük kızlarına, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.  Ayakları kamyonun tekerleri altında kalan Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından Aylin, ortopedi servisine alınırken, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Abdullah Karataş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise olay yeri yakınındaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne babasıyla yolun karşısına geçmek isteyen küçük kızın ayakları harfiyat kamyonunun tekerleri altında kalıyor. Annenin tekere tekme atıp, sinir krizi geçirdiği görüntülerde, kamyon şoförü, Aylin'in ayaklarını tekerlerin altından kurtarmak için geri manevra yapıyor.
'ŞOFÖR TUTUKLANSIN'
Baba Ahmet Dağdeviren, "Eşim arkamızda yürüyordu. Ben bir elimle pazar arabasını çekiyordum, diğer elimle de kızımı tutuyordum. Kaldırımda yürürken talihsiz kazayı yaşadık. Bunu anlatmak mümkün değil. Allah kimsenin başına vermesin. Çocuğumuzun sağ ayağını kaybettik. Kamyon şoförünün tutuklanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Ne sağa ne sola sinyal verdi. Direksiyonu aniden üzerimize kırdı. Psikolojik olarak ailece yıkıldık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından psikolojik destek alıyoruz" dedi.
Hastane yönetiminin yakından ilgilendiği Aylin ise büyüyünce hemşire olmak istediğini ve okulunu özlediğini söyledi.
Öte yandan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Aylin'i hastanede ziyaret ederek, küçük kıza hediyeler verdi.

MUĞLA

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiye zabıtasında yaka kamerası dönemi
YEREL HABERLER Fethiye zabıtasında yaka kamerası dönemi
Bodrum'da 1 kişinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi incelemesi (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da 1 kişinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi ...
Marmaris’ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris’ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor
Ortaca’da öğrencilere kask hediye edildi
YEREL HABERLER Ortaca’da öğrencilere kask hediye edildi
Uçak: “Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilmeli” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sözleşmeli öğretmenlerin bir an önce kadro tahsislerinin yapılması gerektiğini söyledi.
YEREL HABERLER Uçak: “Sözleşmeli öğretmenlere kadro ...
100 yaş evi sakinlerinden sokak hayvanları için örnek davranış Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik olarak atık su borularından oluşturdukları mama kapları ile hayvanların beslenmesine katkıda bulunuyor.
YEREL HABERLER 100 yaş evi sakinlerinden sokak hayvanları için örnek ...
Başkan Akarken'den esnafa önemli uyarı
YEREL HABERLER Başkan Akarken'den esnafa önemli uyarı
Bodrum'da 1 kişinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi incelemesi
YEREL HABERLER Bodrum'da 1 kişinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi ...
Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü
YEREL HABERLER Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
YEREL HABERLER Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
İkinci kez dava açılınca şaşırdı
YEREL HABERLER İkinci kez dava açılınca şaşırdı
Ortaca'da Yerli Malı Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Ortaca'da Yerli Malı Haftası etkinliği
Kenan Evren'in satılan villasının yerine yapılan malikane alıcısını bekliyor
YEREL HABERLER Kenan Evren'in satılan villasının yerine yapılan ...
Datça’da 17 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı
YEREL HABERLER Datça’da 17 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı
Trabzon hurmasındaki "Allah" yazısı görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Trabzon hurmasındaki "Allah" yazısı görenleri ...
Memlekette kış Marmaris’te deniz keyfi
YEREL HABERLER Memlekette kış Marmaris’te deniz keyfi
Bodrum'da kaçak binaların yıkımı sürüyor Yapı kayıt belge iptalleriyle birlikte yıkımlar başladı
YEREL HABERLER Bodrum'da kaçak binaların yıkımı sürüyor Yapı kayıt ...
Kömür yakmanın yasak olduğu Marmaris'te zabıta denetimlere başladı
YEREL HABERLER Kömür yakmanın yasak olduğu Marmaris'te zabıta ...
Muğlalı yörüklerin 45 yıllık terzisi
YEREL HABERLER Muğlalı yörüklerin 45 yıllık terzisi
MİŞTİ 30 yaşında
YEREL HABERLER MİŞTİ 30 yaşında
Milas Ülkü Ocakları’ndan şehitler adına fidan dikimi
YEREL HABERLER Milas Ülkü Ocakları’ndan şehitler adına fidan dikimi
Öğrenciler lider isimlerden kariyer hikayelerini dinledi
YEREL HABERLER Öğrenciler lider isimlerden kariyer hikayelerini ...
Marmaris'te kaçak 3 evin daha yıkımı yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te kaçak 3 evin daha yıkımı yapıldı
Semiha Altunkan ilk ve ortaokulu konferans salonuna kavuştu
YEREL HABERLER Semiha Altunkan ilk ve ortaokulu konferans salonuna ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X