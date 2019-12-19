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Kültür elçilerinin kardeşlik buluşması

İHA

Milas'ta kültürel etkinliklerin tanıtılması ve yaşatılması için kurulan 2 dernek olan Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği ve Milas Folklor Araştırma Derneği (MİFAD) 'Kardeş Dernek' oldular. Kardeş Dernekler buluşarak 2020 yılında ortak projelere imza atmaya karar verdiler.

Kültür elçilerinin kardeşlik buluşması

Milas’ta kültürel etkinliklerin tanıtılması ve yaşatılması için kurulan 2 dernek olan Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği ve Milas Folklor Araştırma Derneği (MİFAD) ‘Kardeş Dernek’ oldular. Kardeş Dernekler buluşarak 2020 yılında ortak projelere imza atmaya karar verdiler.
Kurulduğu günlerden bu yana Milas’a farklılık kazandıran güçlü iki dernek Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği ve Milas Folklor Araştırma Derneği (MİFAD) kardeş dernek oldu.
Milas YörükTürkmen Kültür Derneği Milas Folklor Araştırma Kulübü Derneğini (MİFAD)ziyaret edip kendilerine özgü isim yazılı Sarı Yörük Yağlığı taktim etti. MİFAD Başkanı Mustafa Emekli ve Yönetim Kurulu üyelerinin karşıladığı Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyarette Kardeş Dernek olduklarını ilan ederek 2020 yılında projelere birlikte imza atacaklarını açıkladılar.
Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş yaptığı açıklamada, “2020 yılının her iki derneğimiz açısından yeni etkinlik ve projelerle dolu bir yıl olmasını ve faaliyetlerimizin ortak yapılması görüşüne vardık. Ayrıca “Kardeş Dernekler” projesinin Milas’a güç birliği katıp daha anlamlı faaliyetler yapılabileceğimizin kanısına vardık.
Dernek başkanı Mustafa Emekli beye ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.
MİFAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emekli ise “güzel bir ziyaret oldu. Biz bütün derneklerimizle eşit mesafedeyiz. Herkesle ortak proje yapacak mesafedeyiz ama bu konuda ilk adımımızı Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş’ten geldi. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu birliktelik diğer derneklerimiz adına bir başlangıç oldu. Biz burada diğer derneklerimizin de bir araya gelebileceği çalışmalar için ilk adımı atmış olduk. Ziyaretlerinden dolayı Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyerek ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret yapılan sohbetin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

MUĞLA

19 Aralık 2019 Perşembe

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