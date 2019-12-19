Bodrum Odaları Saylak’ı ziyaret etti Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne atanan Barış Saylak’ı Bodrum’daki Odalar ve Birlik Başkanları ziyaret ederek tarım ile turizmin birleşmesi konusunda taleplerini ilettiler.

Bodrum’daki Oda ve Birlik Başkanları Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Barış Saylak’ı ziyaret etti. Ziyarette talepler de iletildi.

Bodrum’daki Oda ve Birliklerin ziyaretinde tarım ile turizmin buluşmasını, Agro turizm başlatılmasını, ayrıca Karaova barajında tarımsal sulama suyunun ücretinin çok yüksek olması nedeniyle Bodrum Ziraat Odasının DSİ’den baraj suyunun işletmesinin Ziraat Odasına verilmesinin talep etti. Ziyarette Bodrum mandalin hasat şenliğinin kurumlarla hep birlikte yapılmasının daha etkili olacağı dile getirildi.

MUĞLA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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