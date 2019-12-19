Bodrum Limanına Andezit taşı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 milyon TL’ye yenileme çalışması başlatılan Bodrum limanın zeminine Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı bilimsel veriler sonucu Andezit taşı döşenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Milyon TL yatırımla projelendirilen Bodrum Limanı yenileme çalışmaları kapsamında zemine uygulanacak malzemenin son hali anıtlar kurulundan geçti.

Bodrum kamuoyunu meşgul eden limanın zeminine uygulanacak malzemenin mermer mi, yoksa andezit taşından mı olması konusunda yaşanan tartışmalara Muğla Büyükşehir Belediyesi son noktayı bilimsel veriler ışığında son noktayı koydu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, halkın istek ve taleplerinin yanında Bodrum iklimini de ön plana alan konuyu teknik ve bilimsel açıdan değerlendirilmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne taşıdı. Yapılan teknik incelemelerin sonucunda hazırlanan raporda Bodrum Limanı’na yapılacak olan zeminin andezit taşından olması ilçenin iklim şartları ve kullanım elverişliliği açısından daha uygun olduğu tespit edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucu kamuoyunu meşgul eden Bodrum Limanı konusunda olumlu adımlar atıldı. Büyükşehir, üniversite iş birliği ile hazırlanan rapor Anıtlar Kurulu’nun onayından geçerek limanda andezit taşı kullanılması kesinleşti.

Muğla’ya yatırım ve hizmetlerinde vatandaşların istek ve taleplerini göz önünde bulunduran ve Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olan Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Limanı düzenleme çalışmalarına da kısa sürede başlayacak. Yerli ve yabancı misafirlerin en çok tercih ettiği ilçelerin başında gelen Bodrum’da vatandaşların ilçeye yapılacak projelerde her zaman söz sahibi olacağının altı çizilirken, “Projeye görüşleri ile katkı veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

Andezit Taşı

Andezit taşının yaygın olarak kullanılmasının temel nedeni dayanıklılığı ve aşınmaya karşı direncidir. Kaymaz bir malzeme olduğu için inşaat ve yapı sektörünün gözdesi olan Andezit, ısı yalıtımı özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Yaz aylarında serinlik veren Andezit taşı, kış aylarında da ısı kaybını önleyebiliyor. Doğal bir taş olması sebebiyle aşınmaya da dayanıklı olan Andezit, kaydırmaz özelliği ile kaldırımlarda çok sık rastlanan dekoratif taş olma özelliğine sahip.

MUĞLA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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