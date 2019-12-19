Yatağan Yüzme Havuzunda Çalışmalar Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesinde yapımı devam eden açık yüzme havuzu ve spor merkezindeki çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede yapımı tamamlanması planlanan projede havuzların yapımında son aşamaya gelinirken çevre düzenlemeleri devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Milyon 981 Bin TL yatırımla Yatağan İlçesine yapımı devam eden açık yüzme havuzu ve spor salonu projesi devam ediyor. Diğer İlçelerinde yararlanabileceği tesiste yüzme havuzlarının yapımında son aşamaya gelinirken, çevre düzenlemeleri devam ediyor.

2 bin 533 metrekarelik yüzme havuzu, fitness ve pilates salonu, seminer ve toplantı salonu, kafeterya, soyunma odaları, hakem odası, yönetici odası, personel odası yer aldığı projenin kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

MUĞLA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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