Başkan Mehmet Oktay turizm zirvesine katıldı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İstanbul’da düzenlenen Yerel Yönetimler Turizm ve Zirvesi’ne katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen ‘Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’ne katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da onur konuğu olduğu toplantıya Türkiye’nin birçok turizm bölgesinden il ve ilçe belediye başkanı hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gelen turistlerin yüzde 90'ı CHP'li belediyelerin olduğu yerlere geliyorlar. Gayet güzel. Siyasal iktidarın yerel yönetimlere her türlü desteği vermesi gerekirken, 'acaba biz bu desteği nasıl keseriz' onun arayışı içindeler. Ama biz asla şikayet etmeyeceğiz, asla” diye konuştu.



Düzenlenen zirvede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere diğer katılımcılarla görüşme imkanı bulan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Turizm, Türkiye’nin bacasız sanayisi, ekonominin lokomotiflerinden biri. Marmaris de bir turizm kenti olarak Türkiye’nin en önemli değerlerinden birisi. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin turizm noktasında daha iyi yerlere gelmesi için çaba gösteriyoruz. Sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirerek ortak aklı ortaya koyuyoruz. Bu zirvede de diğer belediye başkanlarımızla birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Genel Başkanımızın liderliğinde yol haritamızı belirledik” dedi.

MUĞLA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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