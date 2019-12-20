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Kaymakamlık binasının girişi öğrencilerin eserleri ile dolup taşıyor

İHA

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yeni yapılan kaymakamlık binasının giriş katı liseli öğrencilerin eserleri ile dolup taşıyor.

Kaymakamlık binasının girişi öğrencilerin eserleri ile dolup taşıyor

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yeni yapılan kaymakamlık binasının giriş katı liseli öğrencilerin eserleri ile dolup taşıyor.
Birçok sergiye ev sahipliği yapan bina son olarak özel bir kolejin öğrencileri tarafından düzenlenen Kadın İllüstrasyon Resim Sergisine kapılarını açtı.
Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Özelt Yönelt Koleji koordinesinde Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa düzenlenen ''Kadın İllüstrasyon '' isimli resim sergisinin açılışını Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız yaptı. Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz , İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Eylen Terzi ve Muhammer Cihan, Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Batuhan Mavi, Muğla Özel Yönelt Koleji Yöneticileri Ferudun Öztürk, Orhan Boyacı ve Selahi Çolak 'ın da katıldığı resim sergisinde sergilenen eserler büyük beğeni topladı. Serginin açılışında ayrıca müzik öğretmeni Şeyda Çakanşimşek ve öğrencisi tarafından katılımcılara fülüt ve gitar dinletisi sunuldu.
Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız yaptığı konuşmada, Menteşe İlçesinde eğitim ve öğretimlerini sürdürmekte olan öğrencilerin en iyi şekilde eğitimlerini almaları için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini belirtti.

MUĞLA

20 Aralık 2019 Cuma

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