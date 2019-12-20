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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köseoğlu: "Sözleşmeli müjde bekliyor"

İHA

Mugla Memur Sen Başkanı Adem Köseoğlu, sözleşmeli personelin sıkıntılarına yönelik yaptığı basın açıklamasında, "310 bin sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü kadrodan geçiyor" dedi.

Köseoğlu: "Sözleşmeli müjde bekliyor"

Mugla Memur Sen Başkanı Adem Köseoğlu, sözleşmeli personelin sıkıntılarına yönelik yaptığı basın açıklamasında, "310 bin sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü kadrodan geçiyor" dedi.
Mugla Memur Sen Başkanı Adem Köseoğlu sözleşmeli personelin sıkıntılarına yönelik açıklamalarda bulundu. Köseoğlu, "Kamuda istisna durumlar için ortaya çıkan sözleşmeli personel istihdamı, zamanla genel bir istihdam biçimine dönüştü.Sözleşmeli İstihdam modelinde 40 farklı Sözleşmeli personel türü var.Kamuda Alfabetik düzene son verilmeli, Tek tip kadro, tek tip istihdam istiyoruz. Aynı vazifeyi yapanlar neden farklı haklara sahipler? Sözleşmeli, Geçici, Vekil, Fahri, Kısmi Zamanlı ve benzeri güvencesiz tüm istihdam biçimleri çalışanların moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, verimliliği düşürmekte ve iş barışını zedeliyor. Bir çok Belediye de Sözleşmeli personelin iş akitlerini iptal eden yazılar peş peşe gidiyor. Bu zulümdür. 31 Mart 2019 tarihi milat alınıp, haksız yere iş akdi fesih edilen sözleşmeli personelin işe iadesi sağlanmalıdır" dedi.
Adem Köseoğlu açıklamanın devamında, "İki satır yazıyla, ben istedim olduyla sözleşmeli memurların sözleşmeleri keyfi olarak fesih ediliyor. Bu insanların bakmakla yükümlü olduğu aileler var. Devletine hizmet etmek ve ailelerine ekmek götürmekten başka istekleri yok.. Aile, toplumun temel taşıdır. Sözleşmeliler gelecek kaygısı kıskacına alınarak işi ile eşi arasında seçim yapmak zorunda bırakılmamalıdır. Kamu hizmetlerinde kalite, süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu görevlilerinin istihdam şekli, çalışma şartları ve özlük hakları da önemlidir. Türkiye’nin gücü ve tarihi birikimi, sahip olduğu inanç ve medeniyeti, insan onuru, aile ve emek konusundaki güçlü hassasiyeti, güvencesiz istihdamı kamuda terk etmeyi aile kurumunu muhafaza etmeyi zorunlu kılmaktadır. Kadrolu kamu görevlileri yasaların verdiği güvenceyle aile bütünlüğünü korurken, sözleşmeliler birçok haktan mahrum, üstelik de ailesine kavuşacağı gün için şafak saymaktadır" diye ifade etti.

Köseoğlu açıklamanın son bölümünde ise, "Sözleşmeli personelin, görevde yükselememe ve tayin olamama gibi birçok sorunu bulunuyor. Sosyal medyada 138 bin tweet atarak; #SözleşmeliMüjdeBekliyor hashtag çalışmamızla Türkiye gündeminde “1. Sıraya” taşıdık. 310 bin sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü, kadrodan geçiyor. Kamu personel sisteminde temel istihdam modeli kadrolu memur statüsü olmalıdır. Sözleşmelilere kadro talebimizi KPDK'ye taşıyacağız. Taşımakla da kalmayacağız, işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

MUĞLA

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:42
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  • İKİNDİ 15:38
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  • YATSI 19:20
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