Muğla İli Muhtarlar Federasyonu kuruldu

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu; Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Fethiye ve Datça Muhtarlar Dernekleri'nin birleşimi ile kuruldu.

Federasyon Başkanı Hayrettin Akay ve federasyon yönetimi tarafından 26 Aralık Perşembe günü yapılacak açılış öncesi basın açıklaması yapıldı.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Hayrettin Akay, yaptığı açıklamada; "8 ilçemizin birleşimi ile federasyonumuzu kurduk. Bünyemizde toplam 422 muhtar bulunuyor. 569 muhtarımızı inşallah kısa zaman içinde tek çatı altında toplayacağız. Biz muhtarlar siyasetten uzak kendi şahsiyetlerimizle seçilmiş kişileriz. Federasyon olma sürecimizde bize destek olan Muğla Valisi Esengül Civelek'e, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e, Menteşe ve ilçe kaymakamlarına, ilçe belediye başkanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Akay, "Haftaya Perşembe günü burada yeni federasyon binamızın açılışını hep birlikte yapacağız" diyerek Muğla halkı ve tüm muhtarların yeni yılını kutladı.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Yönetim kurulu Başkan Hayretttin Akay, Başkan Yardımcısı Mehmet Çoban olmak üzere Selma Şensoy Çetin, Mehmet Metin Karadağlı, Ahmet Cemil Gündüz isimlerinden oluştu.

MUĞLA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:42

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