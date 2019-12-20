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Başkan Aras, bodrum turizmi için kolları sıvadı Ahmet Aras, Bodrum’un yeni tanıtım stratejisini ...

İHA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rusya dönüşünde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi"ne katıldı.

Başkan Aras, bodrum turizmi için kolları sıvadı Ahmet Aras, Bodrum’un yeni tanıtım stratejisini turizm zirvesinde anlattı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rusya dönüşünde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi"ne katıldı.
Bodrum’un Rusya ve Rusça konuşan ülkelerdeki tanıtımına yönelik bir dizi temaslarda bulunmak üzere bu ülkeye giden Başkan Aras, Rusya dönüşünde İstanbul Sarıyer’deki Turizm Zirvesi’ne katıldı. Başkan Aras, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve CHP’li belediye başkanlarının hazır bulunduğu zirvede Bodrum'u ve Bodrum’un yeni turizm tanıtım stratejisini anlatarak Rusya’da yaptığı görüşmeler hakkında da bilgi verdi.
Turizm kentlerini yöneten CHP’li belediyelerin buluştuğu zirvede, değişen turizm ve misafir algısı, sürdürülebilir turizm politikaları, çevre ve doğal kaynakları koruyarak markalaşma ve yerel yönetimlerin turizme yönelik çalışmaları ile turizm odaklı kentsel gelişim konuları ele alındı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması ile başlayan zirvede Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de “Kentlerin Kalkınması ve Turizm” başlıklı oturuma panelist olarak katıldı. Panellerin ardından başkanlar, turizmin sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerini aktardı.
Burada bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’u alışılagelmiş ve geçerliliğini yitirmiş tanıtım faaliyetleri yerine, çağın ve teknolojinin getirdiklerinden faydalanacak yeni bir Turizm Tanıtım Stratejisi ile tanıtmaya başladıklarını anlattı. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma VakfıBOTAV işbirliğinde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aras, “Bodrum’da turizm ekonomisini geliştirmek amacıyla doğru bir planlama yaparak bunu hayata geçiriyoruz. Bu planlamada başta altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak olmak üzere, kenti özgün dokusuna uygun hale getirmek ve Bodrum’u sahip olduğu tüm değerleriyle tanıtmak var. Turizmi çeşitlendirerek Bodrum’un sıkışıp kaldığı üç aylık sezonu, ilk aşamada 6 aya çıkarmayı hedefliyoruz. Karia coğrafyasının başkenti olan Bodrum’u; tarihiyle, kültürüyle, antik kentleriyle, müzeleriyle, tarımıyla, iklimiyle ve gastronomisiyle anlatacağız. Bodrum’u üst gelir grubu misafirlerimizin tercih ettiği bir destinasyon haline getireceğiz. Bunun için öncelikle hava ve deniz yolu ile Bodrum’a ulaşım olanaklarını geliştireceğiz.” dedi.

“Bodrum’un hedefinde 250 milyonluk Rus pazarı var”
Başkan Aras, Turizm Zirvesi’nde Rusya’daki temaslarından da söz etti. Rusya’daki temasları sırasında Bodrum’daki yatırım ve turizm olanaklarını anlattıklarını ve bir dizi görüşmelerde bulunduklarını anlatan Başkan Aras, “Bizim turizm kenti olarak hedefimiz sadece Rusya değil, Rusça konuşan tüm ülkelerdir. Bu da yaklaşık 250 milyonluk nüfusuyla Bodrum için çok önemli ve kesinlikle geliştirilmesi gereken bir Pazar. Rusya ile Bodrum arasındaki bağları güçlendirmek adına, Bodrum’un doğasını, tarihini, kültürünü, gastronomisini ve elbette yatırım olanaklarını her platformda tanıtmaya çalışıyoruz. Özellikle başlattığımız kırsal kalkınma hamlesinin, agroturizme dönüşmesini ve Bodrum’un tarım turizmi potansiyelinin artmasını istiyoruz.” diye konuştu.
BOTAV Genel Koordinatörü Serkan Ceylan ile birlikte Rusya’ya giden Başkan Aras, burada bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak THY Moskova Ofis Direktörü Turan Yardımcı ve Rusya Federasyonu ParlamentosuDUMA’yı ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TürkRus Dostluk ve İşbirliği Komisyonu üyeleriyle de bir toplantı gerçekleştirdi. Rus Parlamanterler Dimitriy Salvayev ve Anton Yurevich Mozorov tarafından ağırlanan Başkan Aras, kadim tarihi ve zengin kültürü ile Bodrum’un Rus misafirler için benzersiz bir destinasyon olduğunu anlatarak Bodrum’un Rusya’daki tanıtımı ile ilgili yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulundu, desteklerini istedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rusya temasları çerçevesinde Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar ile de bir araya geldi. Bodrum’un turizm ve tanıtım faaliyetlerini anlatan ve yeni dönemde Rusya pazarına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Aras, Büyükelçi Samsar’dan Rusya’nın turizm potansiyeli hakkında da önemli bilgiler aldı. Aras, Ticaret Ataşesi Ferüdün Başer ile yaptığı toplantıda da Bodrum’a sadece turist değil, aynı zamanda yatırımcıları da beklediklerini söyleyerek “Biz bir taraftan Bodrum’u eski özlenen kent dokusuna kavuşturmaya çalışırken, bir taraftan da yeni yatırımlara danışmanlık yaparak, Bodrum’a yakışan, Bodrum’un dokusuna, doğasına, insanına saygılı girişimleri de destekliyoruz. Rusya’dan da bu yönde gelebilecek taleplerin ve Bodrum’umuza katma değer sağlayan adımların takipçisi olacağız” dedi.

MUĞLA

20 Aralık 2019 Cuma

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