Marmaris'te zehirlenen üç köpekten ikisi öldü 

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şehir merkezine inen yaban domuzlarından kurtulmak için ormanlık alana, yollara ve çöp konteyneri kenarlarına atıldığı iddia edilen zehirli yiyecekleri yiyen 3 köpekten ikisi öldü. Kurtarılan 'Paşa' adlı dokuz yaşındaki Sivas Kangalı veterinerde tedaviye alındı. Jandarma, araştırma başlattı.

Marmaris ilçesinin 13 kilometre kırsalındaki Adaköy Mahallesi'nin Aktaş Mevkii'nde akşam saatlerinde 3 köpeğin zehirlendiği yönünde ihbar yapıldı. Mahalleye giden Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Orman içi ve karayolu kenarına bırakıldığı öne sürülen zehirli yiyeceklerden yiyen İngiliz kırması süs köpeği ve Dalmaçya cinsi köpek ölürken, 'Paşa' adlı 9 yaşındaki Sivas Kangalı ise çevredekilerin özel aracıyla veterinere götürüldü. Veterinerde tedavisi yapılan kangalın yediği gıda nedeniyle zehirlendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, çevredeki restoran ve kafeteryalardaki güvenlik kameralarının sahte veya çalışmadığını tespit etti.

'KÖPEKLER ZEHİRLENDİ. KİM VEYA KİMLER NE AMAÇLA ZEHİRLEDİ BİLMİYORUM'

Kurtarılan Sivas Kangalının sahibi Şadi Ercan, "Köpekler zehirlendi. Kim veya kimler ne amaçla zehirledi bilmiyorum. 15 dakika içinde her şey olup bitmiş. Benim kangal köpeği tedavi altında. Ölen iki köpek arkadaşlarımın. Veterinerde tedavi altına alınan kangal köpeğimin zehirlendiği tespit edildi. Çok üzücü bir durum. İlk defa mahallemizde böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

'DOMUZLARI YOK ETMEK İÇİN ATILAN ZEHİRLER HAYVANLARI ÖLDÜRÜYOR'

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Bu sadece Marmaris'in sorunu değil. Türkiye'nin sorunudur. Bu zehirler nereden alınıyor? Bu zehirler o kadar güçlü ki insan eli değse ölüme neden oluyor. Bu zehir direkt bir köpek veya kedi için atılmış zehirler değildir. Şehir merkezi ve kırsal mahallelere inen domuzlar için ormanlık alanlara, karayolları kenarlarına ve çöp konteyneri yanlarına yiyeceklerle birlikte atılan zehirler var. Bu tür zehirlenme vakaları çok olduğu için yetkili makamlara müracaat ederek zehir satan iki firmanın ve işletmelerin denetlenmelerini istedik. Denetimler eksik, bu zehir satan firmaların kontrol altına alınması gerekiyor. Kaymakamlık bu zehirlenme vakaları ile ilgili zehir nereden alındı ve kimlere satıldı araştırılması gerekmektedir. İlçe merkezi ve kırsal mahallerde çok sayıda hayvan ölümü gerçekleşiyor. Şehre inen, ekinlere veya arı kovanlarına zarar verdiği öne sürülen yaban domuzları öldürmek için yasa dışı, ilkel yollarla çözüm bulunuyor. Yaban domuzları şehre iniyor veya zarar veriyorsa yetkililer ile görüşülerek çözüm bulunmalıdır. Atılan zehirler nedeniyle birçok hayvan türü yok oluyor. Bugünde üzücü bir durum yaşandı. İki cins köpek zehirlendi ve öldü. Acil olarak denetimler artırılmalıdır" dedi.



MUĞLA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.