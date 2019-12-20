Marmaris'te zehirlenen üç köpekten ikisi öldü 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Marmaris'te zehirlenen üç köpekten ikisi öldü 

DHA

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şehir merkezine inen yaban domuzlarından kurtulmak için ormanlık alana, yollara ve çöp konteyneri kenarlarına atıldığı iddia edilen zehirli yiyecekleri yiyen 3 köpekten ikisi öldü. Kurtarılan 'Paşa' adlı dokuz yaşındaki Sivas Kangalı veterinerde tedaviye alındı. Jandarma, araştırma başlattı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şehir merkezine inen yaban domuzlarından kurtulmak için ormanlık alana, yollara ve çöp konteyneri kenarlarına atıldığı iddia edilen zehirli yiyecekleri yiyen 3 köpekten ikisi öldü. Kurtarılan 'Paşa' adlı dokuz yaşındaki Sivas Kangalı veterinerde tedaviye alındı. Jandarma, araştırma başlattı.
Marmaris ilçesinin 13 kilometre kırsalındaki Adaköy Mahallesi'nin Aktaş Mevkii'nde akşam saatlerinde 3 köpeğin zehirlendiği yönünde ihbar yapıldı. Mahalleye giden Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Orman içi ve karayolu kenarına bırakıldığı öne sürülen zehirli yiyeceklerden yiyen İngiliz kırması süs köpeği ve Dalmaçya cinsi köpek ölürken, 'Paşa' adlı 9 yaşındaki Sivas Kangalı ise çevredekilerin özel aracıyla veterinere götürüldü. Veterinerde tedavisi yapılan kangalın yediği gıda nedeniyle zehirlendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, çevredeki restoran ve kafeteryalardaki güvenlik kameralarının sahte veya çalışmadığını tespit etti.
'KÖPEKLER ZEHİRLENDİ. KİM VEYA KİMLER NE AMAÇLA ZEHİRLEDİ BİLMİYORUM'
Kurtarılan Sivas Kangalının sahibi Şadi Ercan, "Köpekler zehirlendi. Kim veya kimler ne amaçla zehirledi bilmiyorum. 15 dakika içinde her şey olup bitmiş. Benim kangal köpeği tedavi altında. Ölen iki köpek arkadaşlarımın. Veterinerde tedavi altına alınan kangal köpeğimin zehirlendiği tespit edildi. Çok üzücü bir durum. İlk defa mahallemizde böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.
'DOMUZLARI YOK ETMEK İÇİN ATILAN ZEHİRLER HAYVANLARI ÖLDÜRÜYOR'
Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Bu sadece Marmaris'in sorunu değil. Türkiye'nin sorunudur. Bu zehirler nereden alınıyor? Bu zehirler o kadar güçlü ki insan eli değse ölüme neden oluyor. Bu zehir direkt bir köpek veya kedi için atılmış zehirler değildir. Şehir merkezi ve kırsal mahallelere inen domuzlar için ormanlık alanlara, karayolları kenarlarına ve çöp konteyneri yanlarına yiyeceklerle birlikte atılan zehirler var. Bu tür zehirlenme vakaları çok olduğu için yetkili makamlara müracaat ederek zehir satan iki firmanın ve işletmelerin denetlenmelerini istedik. Denetimler eksik, bu zehir satan firmaların kontrol altına alınması gerekiyor. Kaymakamlık bu zehirlenme vakaları ile ilgili zehir nereden alındı ve kimlere satıldı araştırılması gerekmektedir. İlçe merkezi ve kırsal mahallerde çok sayıda hayvan ölümü gerçekleşiyor. Şehre inen, ekinlere veya arı kovanlarına zarar verdiği öne sürülen yaban domuzları öldürmek için yasa dışı, ilkel yollarla çözüm bulunuyor. Yaban domuzları şehre iniyor veya zarar veriyorsa yetkililer ile görüşülerek çözüm bulunmalıdır. Atılan zehirler nedeniyle birçok hayvan türü yok oluyor. Bugünde üzücü bir durum yaşandı. İki cins köpek zehirlendi ve öldü. Acil olarak denetimler artırılmalıdır" dedi.

MUĞLA

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tatbikat başarı ile gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tatbikat başarı ile ...
Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2)
Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
Ruslar'dan, adadaki tarihi kilise kalıntılarında ayin
YEREL HABERLER Ruslar'dan, adadaki tarihi kilise kalıntılarında ayin
Başkan Aras, bodrum turizmi için kolları sıvadı Ahmet Aras, Bodrum’un yeni tanıtım stratejisini turizm zirvesinde anlattı
YEREL HABERLER Başkan Aras, bodrum turizmi için kolları sıvadı Ahmet ...
Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, Fethiye'deki kilise kalıntıları arasında ayin yaptı Ayini yöneten Georgiy Sergeev: “Bizlere özgürlük sağlayan Türkiye’ye teşekkür ediyoruz”
YEREL HABERLER Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, Fethiye'deki ...
Muğla İli Muhtarlar Federasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Muğla İli Muhtarlar Federasyonu kuruldu
Eski cezaevi 'Demokrasi Müzesi', yeşil alan 'Sınırsızlık Meydanı' olacak
YEREL HABERLER Eski cezaevi 'Demokrasi Müzesi', yeşil alan ...
“Komik Para” tiyatrosu Menteşe’de ilgi gördü
YEREL HABERLER “Komik Para” tiyatrosu Menteşe’de ilgi gördü
Marmaris'te kadına şiddetle mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Marmaris'te kadına şiddetle mücadele toplantısı
Ölümü bekleyen yavruları itfaiye kurtardı Fethiye’de kuyuya düşen 4 köpek yavrusu Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
YEREL HABERLER Ölümü bekleyen yavruları itfaiye kurtardı Fethiye’de ...
Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi
Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Köseoğlu: "Sözleşmeli müjde bekliyor"
YEREL HABERLER Köseoğlu: "Sözleşmeli müjde bekliyor"
Zeytin hasadı yapanlara çay, çorba, pide ve ayran ikramı
YEREL HABERLER Zeytin hasadı yapanlara çay, çorba, pide ve ayran ...
Turizm öğrencileri için işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Turizm öğrencileri için işbirliği protokolü
Kaymakamlık binasının girişi öğrencilerin eserleri ile dolup taşıyor
YEREL HABERLER Kaymakamlık binasının girişi öğrencilerin eserleri ...
Sokağa tuvaletini yapınca ceza yedi
YEREL HABERLER Sokağa tuvaletini yapınca ceza yedi
Zeytin fabrikasındaki kazada ölen işçi toprağa verildi
YEREL HABERLER Zeytin fabrikasındaki kazada ölen işçi toprağa ...
Belediye yetkililerine mavi bayrak eğitimi
YEREL HABERLER Belediye yetkililerine mavi bayrak eğitimi
Denizlispor Başkanı Çetin'in Fethiye'de darbedildiği iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Çetin'in Fethiye'de darbedildiği ...
14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu Vinç kazasında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER 14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu Vinç ...
Bodrum'da ünlü şarkıcı Neco'nun 'kesinti' isyanı
YEREL HABERLER Bodrum'da ünlü şarkıcı Neco'nun 'kesinti' isyanı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve polislerin arbedesinde iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve polislerin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X