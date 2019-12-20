Marmaris'te sahipli köpekler zehirlendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yaban domuzlarından kurtulmak için ormanlık alana, yol ve çöp konteynırı kenarlarına atıldığı iddia edilen zehirli yiyecekleri yiyen 3 köpekten ikisi telef oldu.

Marmaris’e 13 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi Aktaş mevkiinde 20 Aralık Cuma günü akşamüzeri saatlerinde köpek zehirlenmesi ihbarı yapıldı. Mahalleye giden Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler inceleme başlattı. Karayolu kenarına ve orman içine bırakıldığı öne sürülen zehirli yiyeceklerden dolayı küçük cins köpek ve’ Dalmaçyalı’ cinsi köpek öldü. “Paşa” adlı 9 yaşındaki Sivas Kangalı köpek ise duyarlı vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Veterinerde tedavisi yapılan kangalın yediği gıda nedeniyle zehirlendiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Kurtarılan Sivas Kangal köpeği sahibi, “Kim veya kimler ne amaçla bu köpekleri zehirledi bilmiyorum. 15 dakika içinde her şey olup bitmiş. Benim kangal köpeğim tedavi altında. Ölen iki köpek arkadaşlarıma ait. Veterinerde tedavi altına alınan kangal köpeğimin zehirlendiği tespit edildi. Çok üzüldüm. Mahallemizde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık” dedi.

MAHAKDER başkanı Tülay Yıldız, Marmaris Aktaş'ta meydana gelen köpek zehirlenme olayından sonra yaptığı açıklamada Domuzlara atılan zehirli yemekler yüzünden bu olayların Marmaris'te çok sık yaşandığını, domuzlar dışında tüm yaban hayatın etkilendiğini belirtti. Yıldız: "Marmaris'te bunu çok yaşıyoruz maalesef. Ormana çok yakın olduğumuz için domuzlar Marmaris sahiline kadar inebiliyor. Ancak kafasına göre hareket eden bazı vatandaşlar domuzlar yerine doğal hayatın dengesini bozuyor. Bunları sadece köpekler yemiyor, ormandaki diğer vahşi hayvanlar da zehirleri yiyerek soyları tükeniyor. Domuzları yiyerek beslenen tilki gibi, karakulak gibi birçok hayvanın nesli burada tükenerek zaten hızlı üremesi olan domuzların daha da çoğalmasına neden oluyor. İlçe tarımın ve diğer birimlerin çok acil müdahale etmesi gerekiyor. Aksi taktirde domuzlar daha da çok üreyecek, köpekler daha çok zehirlenecek ve doğal hayat dengesi Marmaris'te iyice bozulacak’’ dedi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından devam ediyor.

MUĞLA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:09

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YATSI 19:20

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