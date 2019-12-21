Türkiye Ukraynalı turistlerin gözdesi Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında her yıl artış yaşandığını söylerken, Muğla’ya geçen yıl 176 bin 871 kişi olan sayının bu yıl 200 bin 784’e çıktığını açıkladı.

Türkiye Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Kiev'de düzenlenen basın toplantısı ve yılsonu yemeğinde Türkiye ve Ukrayna'nın turizm alanındaki ikili ilişkilerine dair 2019 yılı bilgileri paylaşıldı. Geçen yıl Türkiye’ye 2018 yılında tatil amaçlı gelen Ukraynalı turist sayısının 1 milyon 380 bin olduğu, 2019 yılında ise yüzde 12’lik bir artış ile bu sayının 1 milyon 560 bine çıktığı açıklandı.

Muğla bölgesine gelen Ukraynalı turist sayısında da her geçen yıl artış yaşandığı açıklanırken, 2018 yılında 176 bin 871 olan sayının 2019 yılında 200 bin 784’e çıktığı hatırlatıldı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, “2019 çok hareketli, büyük dönüşümlere sahne olan bir yıl oldu. Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliğimiz giderek güçleniyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 380 bin olan Ukraynalı misafir sayımız, bu sene yüzde 12'lik bir artışla 1 milyon 560 bine çıktı. Turist sayısındaki artış ülkelerimizi ve insanlarımızı daha fazla yakınlaştırıyor" dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında önümüzdeki sene de yüzde 810 civarında artış beklendiğini belirten Büyükelçi Güldere, “Ukrayna ile iş birliğimiz genelde yaz turizmi üzerine, ama biz bunu çeşitlendirmeye yönelik çalışma içindeyiz. Sadece plaj turizmini değil, kültür, sağlık, spor, kış turizmini geliştirmek için de görüşmeler yapıyoruz" diye konuştu.

Hedef Dalaman bölgesine 130 Bin Ukraynalı turist

Toplantıya katılan Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Ataşesi Berat Yıldız ve YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Dalaman'a gelen Ukraynalı turist sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Ukrayna dost ve kardeş bir ülke. Önümüzdeki sene 130 bin Ukraynalı kardeşimizi bölgemizde ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

Büyükelçi Yağmur Dereli’nin himaye ve desteği ile, Ukraynalı ressamlar arasında “Dalaman bölgesi manzaralı yağlı boya tablolar yarışması açıldığına da işaret eden Güvenç, “Yarışmaya katılan ressamlara ait tablolardan oluşan söz konusu sergi yıl boyunca havalimanında sergilenecek. Ayrıca, Ukraynalı gazetecileri bölgemizin tanıtımı için Dalaman'a davet ettik” dedi.

MUĞLA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.