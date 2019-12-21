‘Pergel’ projesi ile öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Pergel’ projesi kapsamında oyuncu ve hayvan sever Semih İğdigül Yatağandaki okullarda öğrencilere hayvan sevgisini anlatan ziyaretlerde bulundu.

Milli eğitim bakanı Ziya Selçuk’un Bakanlık bahçesindeki ‘Pergel’ isimli köpeği sahiplenmesinin ardından okulların hayvan sahiplenebilmeleri ve öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması için başlatılan ‘Pergel’ projesi kapsamında oyuncu ve hayvan sever Semih İğdigül öğrencilere hayvan sevgisi aşılanması konularında bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Sokak hayvanlarının korunmasına ilişkin farkındalık oluşturma misyonu kapsamda Gürcistan, Azerbaycan ile Türkiye'nin yedi bölgesindeki çeşitli illere ziyaretlerde bulunan İğdigül, Yatağan’da beş okulu ziyaret etti. Gazi Anadolu Lisesinde gerçekleştirdiği ve görsel öğelerle desteklediği sunumunda, “Gerçek hayatta dizilerdeki gibi toz pembe olaylar yaşanmıyor ya da iyi yürekli insanlar kahraman olup iyileri kötülerden korumuyor. İnsanlardan ve onların zulümlerinden zavallı hayvanları da korumuyorlar. Görüp de görmezlikten, duyup da duymazlıktan geldiğimiz o masum canlıların haklarını savunmak için motosikletimle sürekli dolaşıyorum. Bu uğurda 25 bin kilometre yol yaptım. Sokak hayvanlarını anlamak için onlar gibi yaşadım. Onlar gibi sokakta, parkta, bahçede, banklarda yattım. Bazı insanlar tarafından taşlandım, yuhalandım hatta şiddete maruz kaldım. Aslında bir anlamda sosyal deneydi tüm bunlar. İnsanların hayvanlara yaklaşımlarını ve ne kadar merhamet, vicdan yoksunu olabildiklerini, ne kadar zalimleşebildiklerini insanlığımdan utanarak gördüm. Tüm insanlara hayvanlarla empati kurmayı ve vicdanlarına kulak vermeyi öneriyorum” dedi.

Hayvan hakları savunucusu İğdigül konuşmasına, “Türkiye'de 500’den fazla barınak bulunuyor. Buralar hayvanların bakıldığı ya da korunduğu yerler değil, birer ölüm kampıdır. Petshoplar yalnızca maddi kazanç elde etmek için hayvanların umarsızca alınıp satıldığı sonrasında da yeni sahiplerince şiddete uğratıldığı yerlerdir. Bunları fark edin lütfen. Milli Eğitim Bakanımız sesimi duydu ve 'Her Okula Pergel' projesini başlattı. Pergel bir köpek. Bu proje ile okulun bahçesine bir kulübe yapılması, bu sayede öğrencilerin ve öğretmenlerin hatta vatandaşların sokak hayvanları konusunda olumlu bakış açısı geliştirmeleri sağlanmış olacak. Sayın Bakanımıza bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

MUĞLA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.