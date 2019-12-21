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Çırpı Mahallesi oyun parkına kavuşuyor

İHA

Muğla'nın Menteşe İlçesine 32 kilometre uzaklıktaki kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuğun oyun parkı talebi anında karşılık buldu.

Çırpı Mahallesi oyun parkına kavuşuyor

Muğla’nın Menteşe İlçesine 32 kilometre uzaklıktaki kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuğun oyun parkı talebi anında karşılık buldu.
Çocukların oyun parkı talebi ile ilgili 'Çırpılı çocukların tek isteği oyun parkı' başlığı ile çıkan haberlerin ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün talimatıyla ekipler harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından Çırpı'da yer tespiti yapıldı. Bu hafta başlayacağı bildirilen oyun parkı çalışmaları ile Çırpı Mahallesi çocukları 2020 yılına mutlu girecek.

MUĞLA

21 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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