Çırpı Mahallesi oyun parkına kavuşuyor

"O benim sünnetim değildi"

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Muğla’nın Menteşe İlçesine 32 kilometre uzaklıktaki kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuğun oyun parkı talebi anında karşılık buldu.

Çocukların oyun parkı talebi ile ilgili 'Çırpılı çocukların tek isteği oyun parkı' başlığı ile çıkan haberlerin ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün talimatıyla ekipler harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından Çırpı'da yer tespiti yapıldı. Bu hafta başlayacağı bildirilen oyun parkı çalışmaları ile Çırpı Mahallesi çocukları 2020 yılına mutlu girecek.

MUĞLA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

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