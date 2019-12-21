Milaslı miniklere "Gençlerimizden Geleceğimize Sevgi Damlacığı" etkinliği

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Kalite Takip Sistemi etkinlikleri kapsamında Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından “Özgün Proje” kapsamında Milas Anaokulu öğrencilerine "Gençlerimizden Geleceğimize Sevgi Damlacığı" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğretmenleri ile personelinin kendi evlerinde özenle hazırladıkları el yapımı kurabiyeler, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından minikler için paketlenip süslendi. Hazırlanan paketler Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticileri, öğretmenleri ve öğrenciler tarafından Özel Milas Anaokulu’na düzenlenen ziyaret sırasında minik öğrencilere hediye edildi.

Proje kapsamında çocukların yaş grubuna uygun seçilen kitaplar kurum personeli tarafından kendi imkanlarıyla temin edildi. Tek tek paketlenen kitaplar ve kurabiyeler, öğretmen ve öğrenciler tarafından Milas Anaokulu öğrencilerine dağıtıldı. Kitap ve kurabiye alan öğrencilerin büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İsmail Aslan “Çocukları çok severim bu yüzden geleceğimiz olan çocukların iyi beslenmesi gerekiyor ve bol bol okumaları gerekiyor” dedi. Aslan, cümlelerini etkinliğe destek olan Milas Anaokulu yönetimi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek bitirdi.

Milas Anaokulu yöneticisi Nazlı Yıldız ilk defa böyle bir proje teklifi aldıklarını çok memnun olduklarını belirterek projede yer alan tüm Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine, personeline ve öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Hediyelerini alan öğrenciler ise mutluluklarını toplu bir şekilde "Teşekkürler" cümlesiyle ifade etti.

MUĞLA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

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