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Bodrum’daki vinç kazası güvenlik kameralarına böyle yansıdı

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç gün önce bir alışveriş merkezinin otoparkında yılbaşı süslemesi yapan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olay, güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Bodrum’daki vinç kazası güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üç gün önce bir alışveriş merkezinin otoparkında yılbaşı süslemesi yapan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olay, güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinin ek binasının olduğu bölgede, vinç ile bölgede yılbaşı için süsleme ve reklam giydirme çalışması yapılırken vincin sepetinin fazla uzatılması sonucu iş makinesi dengesini kaybetmişti. Kazada vincin sepeti yaklaşık 60 metreden yere çakılmıştı. Bu sırada iş makinesinin üzerinde olan Sefer Akdaş, Ünal Topuz, Serdar Karatabak ve ismi henüz tespit edilemeyen bir işçi zemine düşmüştü. Vincin kamyonu ise yaklaşık 20 metre aşağıya uçmuştu. Yaşanan olayda Sefer Akdaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ünal Topuz, Serdar Karabatak ve ismi henüz tespit edilemeyen kişi çevrede bulunan hastanelere kaldırılmıştı. Yaşanan vinç kazası ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Yılbaşı süslemesi yapan vincin ve üzerindeki kişilerin yere düşmesi kamarelara yansırken, olay sonrası panik anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İş güvenliği uzmanı tutuklandı
Yaşanan olay sonrası Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, vinç operatörü Ü.T, iş güvenliği uzmanı L.T, alışveriş merkezi çalışanı E.Ü. ve vinç firması sahibi H.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.T. ile L.T. tutuklandı, E.Ü. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“İş Güvenliği Uzmanı tutuklanmasına son verilsin”
Vinç kazasının ardından İş Güvenliği Uzmanı Levent T.’nin tutuklanması üzerine İSAG, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak basın açıklamasında bulundu.
Kavlak yaptığı açıklamada, “17 Aralık 2019 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bir Alışveriş Merkezinde dış cephe süslemesi yapmak için kurulan Vincin devrilmesi sonucu maalesef bir insanımız yaşamını kaybetmiş, 3 insanımızda yaralanmıştır. İş kazası sonucu yaşamını kaybeden çalışana rahmet, yaralı çalışanlarımıza acil şifalar, merhumun ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Aldığımız habere göre AVM’nin OSGB üzerinden 1 ay içerisinde sadece 5 saat görev yapmakla sorumlu olan İş Güvenliği Uzmanı meslektaşımız Levent T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu açık ve net olarak iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirinin oluşumu ve izlenmesinden işverenleri sorumlu tutmaktadır. İş güvenliği uzmanlarının işverenlere teknik önerilerde bulunmaktan başka bir yetkisi ve yaptırım gücü yoktur. Son dönemlerde İş Güvenliği Uzmanlarına işveren sorumluluklarını yüklenerek ölümlü iş kazalarından sonra meslektaşlarımızın tutuklandığına şahit olmakta ve yaşanan tutuklamaların bilirkişilerin raporlarında iş güvenliği uzmanlarına asli veya tali kusur belirlenmesinden kaynaklandığını üzülerek görmekteyiz. Bilirkişinin yapması gereken kazayla ilgili durumu teknik olarak inceler ve eksikliklerle ilgili kanaatlerini rapor haline getirir ve bunun sonucunda kimseye kusur oranı belirleyemediği gibi iş güvenliği uzmanlarına kusur yükleyemez. Yaşanan bu tutuklamalar çok zor şartlar altında yaptığımız çalışmalarda mesleğimize olan bağlılığımıza ve İSG Kültürünün oluşumu için verdiğimiz mücadele gücümüze zarar vermeye başladığı gibi yaşanan her olayda iş güvenliği uzmanı tutuklanmalı algısını oluşturmakta ve toplumda da mesleki saygınlığımıza gölge düşürmektedir. Bu sebeplerden mevzuatta açıkça belirtildiği gibi dolayı çalıştığı iş yerinde sadece işverene karşı sorumlu olan ve bu sorumluluğu da teknik tavsiyeden öte gidemeyen iş güvenliği uzmanı meslektaşımız Levent T.’nin tutukluluğun sona erdirilerek serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

MUĞLA

21 Aralık 2019 Cumartesi

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