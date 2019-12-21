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AK Partili Gökçan, “Milas'a doğalgaz verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor”

İHA

TBMM genel kurulunda konuşma yapan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ak Parti iktidarı döneminde Muğla'ya 20 milyar tutarında yatırım yapıldığını belirterek, "Kavaklıdere ilçemizi doğalgaz ile buluşturmak için geçtiğimiz günlerde temelini attık. Milas ilçemize doğalgaz verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

AK Partili Gökçan, “Milas'a doğalgaz verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor”

TBMM genel kurulunda konuşma yapan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ak Parti iktidarı döneminde Muğla’ya 20 milyar tutarında yatırım yapıldığını belirterek, “Kavaklıdere ilçemizi doğalgaz ile buluşturmak için geçtiğimiz günlerde temelini attık. Milas ilçemize doğalgaz verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
TBMM genel kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.
Bütçe üzerine söz alan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, görüşlerini dile getirdi. 2020 yılı bütçesini, ekonomide öngörülen "dengelenme", "disiplin" ve "değişim" yaklaşımına uygun olarak hazırlandığını belirten Gökcan, “Bütçemizi; toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için bir fırsat olarak görüyoruz. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Ülkemiz bugün; gelişen ve büyüyen yapısı, istikrarlı demokrasisiyle, izlediği aktif dış politikasıyla önemli bir bölgesel güç hüviyetindedir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 17 yılda gayrı safi milli hasıladan ihracat kapasitemize, hayata geçirdiğimiz devasa yatırımlara kadar hemen her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Büyümeye, kalkınmaya devam ettik. Birçok alanda başarı öykülerine imza attık. Cumhuriyetimizin birikim ve kazanımlarına büyük yenilikler ekledik. İçeriden ve dışarıdan gelen tüm saldırılara ve FETÖ Terör Örgütü’nün 15 Temmuz Hain darbe girişimine karşın milli gelirimizi 3,7 kat oranında artırdık. AK Parti’nin insan ve toplum odaklı siyaset tarzıyla, 81 ilimizde vatandaşlarımızı önemli hizmetlere ve yatırımlara kavuşturduk” dedi.
“Muğla'da hayata geçirilen projeler"
Milletvekili Gökcan, konuşmasında Muğla’da hayata geçirilen projeleri de anlatarak, “Tüm illerimizde olduğu gibi Muğlamızda da ulaşımdan telekomünikasyona, sağlıktan milli eğitime, spordan gençliğe, tarımdan çevreye, turizmden aileye kadar her alanda çok önemli projeleri hayata geçirdik. İktidarlarımız döneminde Muğla'mıza 20 milyar TL tutarında yatırım yaptık. Son 1,5 yılda da çeşitli Bakanlıklarımızdan; yaklaşık 5 milyar TL kaynak kullandık. Muğlamızın Sandras İçme Suyu Projesini 622 milyon TL bedel ile yatırım programına aldırdık. Üniversitemize bağlı 475 yataklı yeni devlet hastanesini, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Poliklinik binasını, Muğla Ağız Diş Sağlığı Merkezini, Ortaca ve Datça Devlet Hastanemizi hizmete açtık. Üniversitemizin ek bina yapımı, Bodrum, Milas ve Yatağan Devlet Hastaneleri devam etmektedir. Seydikemer ve Marmaris devlet hastanelerinin ihalelerini yaptırdık. Menteşe Devlet Hastanesini Ocak ayında açacağız. Fethiye Devlet Hastanesi ek poliklinik binasını tamamladık. Kavaklıdere ilçemizi Doğalgaz ile buluşturmak için geçtiğimiz günlerde temelini attık. Milas ilçemize doğalgaz verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Birçok ilçemizde TOKİ konutları yaptırıyoruz, yeni TOKİ projeleri için de çalışıyoruz” diye konuştu.
Muğla’nın hemen hemen tüm ilçelerine, spor tesisleri, halı sahalar, gençlik merkezleri yaptıklarını da ifade eden Gökcan, “İlçelerimizin ekip ekipman taleplerini imkanlar ölçüsünde karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz. Üniversitemize ve Teknopark’a ihtiyaç duyulan kaynakların aktarılmasını sağladık. Yarım kalan Yüksek Okul inşaatları için ödenek alıyoruz ve açılışları için gün sayıyoruz. Üniversitemizin yurt kapasitesini artırmak için de çalışmalarımız sürüyor. Menteşe’de 4 bin yatak kapasiteli 2 ayrı yurt binamızın inşaatına başlandı. Fethiye’de bin yatak kapasiteli yurt binamızın ihalesini yaptık. Milas’ta bu eğitim dönemi başında 504 yatak kapasiteli yurt binamızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Milas, Fethiye, Menteşe, Ortaca, Köyceğiz ilçelerimize 7 yeni okul yatırımı aldık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz reformlar ve yaptığımız yatırımlar ile Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 vizyonumuz çerçevesinde hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isabetle belirttiği gibi muasır medeniyetler seviyesine ve hedeflerimize de bir bir ulaşacağız. Bu yolda kadim milletimizin her zaman yanımızda olduğunu görmek bizim için mutluluk vesilesidir. Ülkemize ve Muğlamıza yapılan yatırımlar için başta Genel Başkanımız, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve çok değerli bakanlarımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyor, bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, Gazi Meclisimizi saygı ile selamlıyorum” dedi.

MUĞLA

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:43
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