Bot'u çalınan çevreci soğuk suda çöp taşıyınca zatürre oldu

Geçtiğimiz günlerde, çöp topladığı sırada Bot'u çalınan Marmaris’in çevre gönüllüsü İmdat Avcı(65), soğuk suda çöp taşıyınca hastanelik oldu.

Daha önce yaptığı temizlik çalışmasında Bot'u çalınan İmdat Avcı, botu olmadığı için topladığı çöpleri teknesine yüzerek taşımak zorunda kalıyordu. Aralık ayında da temizliğe devam eden avcı çöpleri denizden yüzerek taşıyınca bu sefer zatürreye yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

Marmaris Keçiadası’nda yaptığı temizlik çalışmasında 30 çuval ve çuvala sığmayan büyük atıklar toplayan Avcı’nın teknesi kıyıya yanaşamadığı için tüm toplanan çöpleri 6 saat boyunca kıyıdan tekneye yüzerek taşıdı. Burada soğuk sudan etkilenen Avcı bir hafta sonra yaptığı temizlik çalışmasında fenalaştı. 40 derece ateşle Marmaris’te özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, zatürre teşhisiyle bir haftadır hastanede tedavi görüyor.

Çevreci İmdat Avcı'nın eşi Yıldız Avcı, eşinin sağlık durumu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çok ağır bir zatürre geçiriyor; durumundan çok endişe ettik. Bir hafta sonra durumunda ilerleme kaydedildi. Önümüzdeki hafta eve çıkmasını bekliyoruz ancak bir ay etkisini gösterecekmiş. Yeterli donanımı olmaması üstüne de botumuzun kaybolması bizi bu duruma düşürdü. Ailemizin ona ihtiyacı var ama bizden daha çok Marmaris’in ona ihtiyacı var. Ayağa kalkınca yine suya girmesinden korkuyorum" dedi.

Fransızlar botlarıyla yardım etmişti

Marmaris’te yatlarıyla tatil yapan Fransız bir çift bir süre önce Avcı’nın denizde yüzerek bir şeyler taşıdığını görüp merak etmiş; yanına gidip sorduklarında botu olmadığı için yüzerek çöpleri taşıdığını söyleyince gün boyu kendisine çöp taşımada yardımcı olmuşlardı.

Çevre gönüllüsü Avcı bir kaç gün daha hastanede tedavi altında kalacak.

MUĞLA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.