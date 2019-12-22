Fethiye’de kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Patlangıç Mahallesi PatlangıçÖlüdeniz Caddesi'nde 56 yaşındaki Adlen Balkaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaldaki akıntının kuvvetli olması nedeniyle Balkaş, yaklaşık 3 kilometre sürüklenerek, Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki köprüye kadar geldi. Bir itfaiye erinin suya atlayarak kanaldan çıkardığı Balkaş'a, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Durumu ağır olan Balkaş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Balkaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balkaş’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

MUĞLA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:43

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