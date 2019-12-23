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Marmaris'te 'organik pazar'ın ikinci yılı kutlandı

DHA

MARMARİS'te, Kent Konseyi ve Yerel Tohum Derneği'nin hayata geçirdiği 'Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarı'nın 2'nci yıl dönümü kutlandı. Pazarcılar, aldıkları organik ürün sertifikalarını ipe asarak sergilerken, yıldönümü kutlamalarına katılanlara ise organik ürünlerinin tarladan tezgaha gelişine kadar olan aşamaları anlattı.
Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu ve Yerel Tohum Derneği tarafından, 2014 yılında 'Yerel Tohum ve Temiz Gıda' adı altındaki proje hayata geçirildi. Oluşturulan bilimsel heyet 3 yıl boyunca ilçenin kırsal mahallelerinde, köylülerle bir araya gelerek yerel tohum ve organik üretim ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yerel tohum ile meyve, sebze üretmek isteyen çiftçilere destek verildi. 3 yılın sonunda tarlada ve serada elde edilen gıda ürünlerinin satışı için organik pazar kuruldu. Marmaris Kapalı Pazar Yeri'nde, 'Sağlıklı gelecek için yerel tohum, sağlıklı toprak' sloganı ile organik pazar yeri hayata geçirildi. Sertifikalı organik ürün satan 11 pazarcı ile başlayan serüven, 2 yıl sonunda 40 kişiyi buldu. İkinci yılını dolduran organik pazarın kuruluş yıldönümü kutlandı.
Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, Lale Manço Ahıskalı ile Marmarisliler yıl dönümü kutlamasına katıldı. 40 pazarcı, sattıkları ürünlerin yerel tohum sertifikalarını ipe dizerek gösterdi. İlçede yerleşik yaşayan büyük bölümü İngiliz, Rus, Ukraynalı, İsveçli ve Alman da ilgi organik pazara ilgi gösterip, bol bol alışveriş yaptı. Yıl dönümü kutlamasına katılanlara ise tezgahlarda ürünlerin tohumdan pazara gelme süreçleri anlatıldı. Kurutulmuş gıdalar, zeytinyağı, mandalina, maydanoz, roka, un, süt, sabun gibi 60 çeşit organik ürün 3 ile 20 lira arasında satışa sunuldu. 2 saat içinde tezgahlardaki ürünlerin çoğu tükendi.
KOOPERATİF YOLUNA GİDİYORLAR
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesi'nde çocuk yuvası işleten Lale Manço Ahıskalı, "Açtığımız yuvamızda çocuklarımıza yerel ürünlerle tarımı öğretmeye çalışıyoruz. Yuvamızın bahçesinde kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Burada yerel tohumla üretim olduğunu öğrendim ve geldim. Ortak bir sinerji yaratacağımızı düşünüyorum. El birliği vererek bu organik pazarı büyüteceğiz" dedi. Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilcisi Pınar Ünlü, "2 yıl önce açtığımız pazarımız sayısı her geçen yıl artan organik üretici ile doldu. Organik pazarımızda satılan ürünlerin hepsi uzmanlar tarafından test ediliyor. Kimyasal ilaç veya katkı maddesi olup olmadığı kontrol edildikten sonra kabul ediliyor. Gün geçtikçe büyüyen bir aile olduk. Kısa süre içinde Marmaris Kent Konseyi ve Belediye desteğiyle kooperatif olma yolunda ilerliyoruz. Prosedürler tamamlandığında Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarı Kooperatifi olacağız" dedi.

MUĞLA

23 Aralık 2019 Pazartesi

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