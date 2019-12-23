Bodrum’da 31 düzensiz göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. ...

"O benim sünnetim değildi"

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Muğla Bodrum’da sabah saatlerinde lastik bot ile kaçmaya çalışan 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine Bodrum Turgutreis açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15 Suriye, 11 Güney Afrika ve 5 Irak uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 31 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

MUĞLA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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