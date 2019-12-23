Marmarisli boksçular il birincisi oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunun Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi kilolarında kickboks il şampiyonu oldu.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan makamında şampiyon öğrencileri kabul etti madalya ve kupalarının yanında hediye olarak kitap takdim etti. Aldoğan, "İlçemizde ki öğrencilerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz onların başarıları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerden Azra Kocayiğit, "13 yaşında başladım kickboks a kendim isteyerek başladım önce ailem istemiyordu şimdi benden daha hevesliler, Marmarise böyle bir derece ile dönmek çok güzel umarım Türkiye şampiyonu oluruz haftanın 6 günü çalışıyorum" derken, Asya Tuzkaya ise, "Hafta içi her gün günde 12 saat çalışıyorum maç olacağı zaman bu süre daha da artabiliyor. Küçükken çok hareketli bi çocuktum ailem beni basketbol ve kickboksa yazdırdı sonra basketbolu bıraktım ve kickboks a yoğunlaştım iyi ki de bu dalı seçmişim çok seviyorum umarım daha da başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

MUĞLA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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