İş makinesi taşıyan kamyon kaygan yolda kaza yaptı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iş makinesi taşıyan kamyon virajı alamayınca bariyerlere çarptı. Yarısı yolda kalan kamyonun şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Menteşe ilçesi Devetaşı mevkiinde meydana geldi. İş makinesi taşıyan kamyon şoförü ilçe merkezine doğru yokuştan inerken virajı alamadı ve kaygan zeminin etkisi ile taş bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun yarısı yolda, diğer yarısı ise bariyerin dışında kaldı. Kazada kamyon şoförü şans eseri yaralanmadı.

MUĞLA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:00

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.