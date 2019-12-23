‘Sanat ve Kadın’ sergisi açıldı Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversite ve El Sanatları Derneği işbirliğinde değişik Üniversitelerden öğretim görevlilerinin 70 eserinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Değişik Üniversitelerden öğretim görevlileri tarafından hazırlanan 70 el sanatı ürünlerin sergilendiği ‘Sanat ve Kadın’ sergisi Olgunlaşma Enstitüsü’nde açıldı. Sergi 28 Aralık tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Serginin açılışında konuşan Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, kadının sürekli olarak ‘şiddet’ ile anılmasından dolayı Muğla’da kadının sanat ile de var olduğunu göstermek adına böyle biri sergi düzenlediklerini söyledi. Töre, “Kadınlarımızın şiddet ile anılmasının önüne geçmek için biz de kadının sanatı ile zarafeti ile hassasiyeti ve dokunuşu ile dile getirmek istedik. Bu konuda bizlere destek veren Üniversitemize ve El sanatları Derneğimize teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Olgunlaşma Enstitüsü’nde açılışı gerçekleştirilen ‘Sanat ve Kadın’ sergisi davetliler ile birlikte gezildi.

MUĞLA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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