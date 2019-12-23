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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden atık su arıtma tesisi açıklaması

DHA

- MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Çevrecileri Derneği'nce, Marmaris'te gönüllü dalgıçlarla yapılan incelemede, deniz dibinde bulunan atık su tahliye sistemlerinin parçalanıp, aşındığı için çevre kirliliğine neden olduğunun tespit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

- MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Çevrecileri Derneği'nce, Marmaris'te gönüllü dalgıçlarla yapılan incelemede, deniz dibinde bulunan atık su tahliye sistemlerinin parçalanıp, aşındığı için çevre kirliliğine neden olduğunun tespit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirdi.
Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, Marmaris'e 16 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiindeki 7,5 kilometresi karada, 406 metresi de denizin 20 metre dibinde bulunan atık tahliye sisteminin, suyunu Akdeniz'e döktüğünü belirtip, "Dernek olarak 2011 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve alanında uzman kişilerle, ilçedeki körfez ile Yalancı Boğaz'daki atık su tahliye sistemi üzerinde bilimsel inceleme yaptırıyoruz. Açık denize bırakılan atık su ve denizlerin korunması için 308 sayfalık bilimsel rapor hazırlandı. Video ve fotoğraflar çekilerek raporlara konuldu. Bu bilimsel rapor ile analizleri MUSKİ başta olmak üzere Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere gönderildi. Aradan geçen 8 yılda hiçbir çözüm alınamadı. Bu yıl 4 defa deniz dibindeki arıtma sistemlerini gönüllü dalgıçlarımızla inceledik. Ne yazık ki arıtma tesisi, arıtmayan sistem haline gelmiş" dedi.
Kutengin, derneğin gönüllü 2 dalgıcının yaptığı son incelemede, 10 tahliye bacası borusundan 7'sinin kırık olduğunu tespit ettiklerini belirtip, görüntüleri de basınla paylaştı.
'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADIĞI GİBİ CEZAİ İŞLEMDE UYGULANMADI'
Konunun ulusal ve yerel basında haber olarak yer almasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, ididaların gerçeği yansıtmadığı öne sürülerek, şöyle denildi:
"Marmaris Atıksu Arıtma Tesisimiz, günlük 50 bin 625 metreküp kapasiteli, fiziksel ve biyolojik arıtma ünitelerine sahip biyolojik atıksu arıtma tesisidir ve 2002 yılında devreye alınmıştır. Tesisimiz, ikincil arıtma sonrası derin deniz deşarjı ile arıtılmış atık suları Marmaris Yalancı Boğaz Mevkiine deşarj etmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, tesisimiz devreye alındığı günden bu yana Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde (SKKY) ve Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Yönetmeliği'nde (KAAY) belirtilen deşarj standartlarına uygun olarak arıtılmış ve arıtma faaliyetleri çevre mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu uygunluk tarafsız akredite laboratuvar tarafından ayda 2 defa numune alınarak analiz edilmekte ve tesis çıkışındaki suyun kalitesini Bakanlığın ilgili mercilerince sürekli takip edilmesini sağlayan Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile anlık olarak analiz edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Deşarj edilen arıtılmış su, online uzaktan izleme sistemi ile Bakanlıkca kesintisiz olarak takip edilmekte ve denetlenmektedir. Deşarj edilen su kalitesinin SKKY ve KAAY sınır değerlerini aşması durumunda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilerince cezai işlem uygulanmaktadır. Bugüne kadar yapılan çıkış suyu analizlerinde hiçbir problem yaşanmamış ve deşarj standartlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi cezai işlem de uygulanmamıştır."
'GEREKLİ KONTROLLERİ YAPILIYOR'
Açıklamada konuyla ilgili verilen teknik bilgide ise şu bilgilere yer verildi:
"Bahsi geçen haberlerde dalgıçların deniz altında çektikleri görüntülerde toplam 7,36 km'lik hat ile kıyıdan 406 metre açıkta, 20 metre derinlikte denize deşarj edildiği hat gösterilmektedir. Bu görüntülerde teknik olarak bilinen 10 ayrı difüzör kaçak veya kırık olarak gösterilmektedir. Ancak difüzörlerin görevi deşarj etmektir ve hattın çıkış noktası olduğunu hatırlatmak isteriz. Haberde belirtilen 7 ayrı noktada kaçak, kırık veya sızdırma olduğu gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca bu deşarj noktalarımız, derin deniz deşarjı yapan tesisimizde 2009/16 sayılı Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi kapsamında her yıl Ocak ve Ağustos aylarında tesis çıkışından ve deniz suyundan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel Atıksu Arıtım Yönetmeliği ve Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik'te yer alan parametlerin analizleri yapılmaktadır. Ayrıca her yıl İlkbahar ayında deşarj hattı ve difüzörlerinin kontrolleri dalgıç vasıtası ile kontrol edilmektedir. Yıl sonu analiz sonuçları ve dalgıç tarafından alınan survey görüntüleri ile dalgıç raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmaktadır. En son 2019 Mayıs ayında yapılan Marmaris survey sonuç raporuna göre hatta herhangi bir tahribat olmadığı, difüzör çıkışlarının tıkalı olmadığı, boruları kapatan kapak bloklarının normal olduğu ana hattaki kapak bloklarının herhangi bir su altı dalgası ya da başka bir sebeple devrilip dağılmaması için ana hattı kuvvetlendirdiği tespit edilmiştir."

MUĞLA

23 Aralık 2019 Pazartesi

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