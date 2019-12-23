Düğerek Güneşspor taraftarının çağrısına cevap gecikmedi

ABD ile kritik Suriye ve Libya görüşmesi

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Süper Amatör Lig temsilcilerinden Düğerek Güneşspor'un taraftarının yöneticilere yaptığı çağrıya yanıt gecikmedi.

'Düğerek Güneşspor taraftarından Tribünün üstü kapatılsın çağrısı' başlığı ile çıkan haberlerin ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yela Erol Gökcan, Ak Parti Spor İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ziya Ercan ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın Düğerek sahası tribününün üstünün kapatılması konusunda çalışma başlattıkları öğrenildi.

Düğerek Güneşspor Kulübü tarafından başvuru yapılmasının ardından tribünün üstünün kapatılmasına yönelik çalışma 2020 yatırım planına dahil edilecek.

MUĞLA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:00

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.