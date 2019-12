Emlak ve galericiler belgelerini aldılar

Muğla’nın Milas ilçesinde, Başarı Anahtarı Mesleki Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu ile Kariyer Belgelendirme tarafından gerçekleştirilen mesleki yeterlilik belgesi sınavlarında başarılı olan adayların belgeleri düzenlenen törenle kendilerine verildi.

Geniş katılımın olduğu törende açılış konuşmasını aynı zamanda Emlak Müşavirleri Federasyonu EMFED Başkan Vekili Ticaret ve Sanayici İş Adamları Derneği TÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Sert yaparak, gelen ve katılan tüm misafirlere hoş geldiniz diyerek kendilerine teşekkür etti.

Ev sahibi olarak gelen misafir ve konuklara hoş geldiniz diyerek söz alan Milas Gayrimenkul Ofis brokeri Şenol Sandal emlak danışmanlığı sınavını başarıyla geçen adaylara tavsiye ve önerilerde bulundu. Tüm misafirlere ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Milli Eğitim Müdürü İsa Bal mesleki eğitimin ve donanımlı profesyonel meslek mensubu olmanın öneminden, teknolojinin imkanlarından ve bir işte başarılı olmanın yollarından bahsederek, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman mesleki gelişime destek ve katkı verdiklerini belirtti.

Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı Yusuf Kenan Akkuş sektördeki deneyim ve tecrübelerini aktararak, meslek için bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan ve mesleğin geleceği üzerine adaylara bilgiler verdi.

Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş kendilerine yapılan davetten duyduğu memnuniyeti belirterek, her alanda her meslek te olduğu gibi birlik ve beraberliğin önemine değinerek törene katılım sağlayan muhtarlara “biz muhtarlar olarak da birlik olmalı ve birlikte hareket etmeliyiz. Sesinizi duyurmanın en güzel yöntemi güçlü bir organize olmuş sivil toplum kuruluşlarıyla kendinizi dinletebilir ve vatandaşlarımıza hizmet amaçlı istediklerinizi elde edebilirsiniz” diyerek tavsiyelerde bulunarak görüşlerini söyledi.

Bazı çevreler böl, parçala ve yut mantığıyla hareket ettiğini belirten Gümüş, “sizlere de tavsiyem birlik içinde olunuz. Haklarınızı koruyunuz. Hepimiz faniyiz asıl olan arkanızda güzel işler başarmak ve güzel anılmaktır” diyerek birlik ve beraberliğin öneminden bahsetti.

Milas Mal Müdürü Ayşe Güliz Akat gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğu bilgiler doğrultusunda, emlak danışmanlığı mesleğinin değerinin öncelikle iyi bilinmesini, her meslekte olduğu gibi bu mesleğinde gelişime ve yeniliğe dayalı bir meslek olduğunu belirtti, her zaman meslek mensuplarının eğitime ve gelişime açık olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

En son konuşmacı olarak geçtiğimiz günlerde Muğla Tarım ve Orman il Müdürü olarak göreve başlayan Barış Saylak söz alarak tüm adaylara tebrik ve başarı dileklerini iletti. Sözlerini “Muğla ve ilçelerimizin gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve gerek bölgemizin potansiyelinin istenilen düzeye ulaşmasında gerekse hedeflemiş olduğumuz üretim sürecinde her zaman bölge insanımızın ve vatandaşlarımızın yanında olacağız” diyerek kendisinin de kapısının her zaman açık olduğunu ifade eden Saylak, “Sizleri de misafir olarak ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarım” diyerek kendisine yapılan davetten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Törende konuşmaların ardından Milas’ta emlak danışmanlığı mesleğini uzun yıllardır başarıyla sürdüren ve meslek yaşamında 25 yılına giren Milas Gayrimenkul Ofisi Brokeri Şenol Sandal ve ekibi için Emlak Müşavirleri Federasyonu EMFED tarafından hazırlanan sürprizle pasta kesimi gerçekleştirildi ve 25 yıl anısına Şenol Sandal’a plaketi takdim edildi.

Şenol Sandal kendisine yapılan bu sürprizden dolayı çok memnun olduğunu ve şaşırdığını belirterek teşekkür etti. Sandal, “Geldiğimiz süreçte bu meslekte ve sektörde güzel izler bıraktığıma ve güzel işler başardığıma inanıyorum” dedi. Kendisinin her zaman tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu beyan etti. Bu mesleğin parolasının dürüstlük ve güvenden oluştuğunu belirten Sandal, “her şeyinizi kaybetseniz de bu meslekte bu parolanın unsurlarını asla unutmayın. Nasıl askerde parolayı unutunca bedeli ağır oluyorsa bu meslekte de dürüstlük ve güveni unutursanız bedelini müşterinizi kaybetmekle ödersiniz” dedi. Taşınmaz ticareti yönetmeliğinin çıkmasına vesile olanları ve emeği geçenlere teşekkür eden Sandal, “Geldiğimiz noktada mesleğimiz adına daha çok umutlu ve meslektaşınız olarak daha çok mutluyum” diyerek yönetmeliğin çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Emlak Danışmanlığı mesleğinin kurumsallaşması ve gelişmesi adına yapmış oldukları çalışmalardan dolayı törene katılan Milas Birleşik Emlakçılar Derneği kurucu üyelerine, Milas Mal Müdiresi Ayşe Güliz Akat’a, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş’e, Araştırmacı Yazar Nevzat Çağlar Tüfekçi’ye ve Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak’a yapmış oldukları destek ve katkılarından dolayı plaketleri takdim edildi. Güzel bir atmosfer içinde geçen belge dağıtım töreninde adaylara mesleki yeterlilik belgeleri verilerek meslek yaşamlarında başarı dileklerinde bulunuldu ve tören belge dağıtımıyla sona erdi.

