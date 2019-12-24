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Milas MEB, Güney Ege Kalkınma Ajansı ile protokol imzaladı

İHA

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenmeye hak kazanan "Android Uygulama Geliştirme Eğitimi" ile Milas Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi" protokolleri imzalandı.

Milas MEB, Güney Ege Kalkınma Ajansı ile protokol imzaladı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenmeye hak kazanan “Android Uygulama Geliştirme Eğitimi” ile Milas Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi” protokolleri imzalandı.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenmeye hak kazanan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi tarafından hazırlanan “Android Uygulama Geliştirme Eğitimi” ve Milas Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi” protokolleri Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Halime Karaca ve Güney Ege Kalkınma Ajansı Muğla Ofisi yetkilileri arasında imzalandı.
“Android Uygulama Geliştirme Eğitimi” kapsamında Milas’ta görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine android uygulamaları geliştirme eğitimi, “Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi” kapsamında ise Milas’ta görevli rehber öğretmenlere bağımlılık danışmanlığı eğitimi verilecek.
Atılan imzalarla ilgili açıklama yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal “emeği geçen başta Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi ve Milas Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenleri olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

MUĞLA

24 Aralık 2019 Salı

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