‘Mis Gibi Bodrum’ seferberliği başladı Bodrum’a ‘Akıllı Atık Yönetimi’ sistemi geliyor

Bodrum Belediyesi, “Mis gibi Bodrum” için kolları sıvadı.

Turizm kenti Bodrum’un çöp sorununu ortadan kaldırmak ve Bodrum sokaklarını pırıl pırıl yapmak için harekete geçen Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karada ve denizde “kolektif temizlik hareketi” başlattı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı doğrultusunda hayata geçirilen Akıllı Atık Toplama Yönetimi kapsamında ilk olarak Bodrum Yarımadası’nda evsel atık ve çöp yoğunluğunun en üst düzeyde olduğu KARA NOKTA’lar tespit edildi. Bodrum genelindeki toplam 6 bin çöp noktası için uzun soluklu bir eylem planı hazırlandı.

Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan "Topyekün Temizlik Hareketi" kapsamında yürütülen Temiz Bodrum projesinde Akıllı Atık Toplama ve Kent Temizliği Yönetimi, Sıfır Atık Proje Uygulaması, Park Bahçe ve Budama Atıkları Toplama Günleri, Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları, Deniz dibi Temizliği, Konteynır Giydirme/ Tamir Bakım ve Dezenfeksiyon Çalışmaları, Geri Dönüşüm / 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Hafriyat, Bahçe Atığı Denetim Ekibi ve Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi konu başlıklarında çalışmalar başlatıldı.



Akıllı Atık Toplama ve Kent Temizliği kapsamında halihazırda kullanımı devam eden 750 lt kapasiteli çöp konteynırları yerine, 3 tonluk yeni nesil konteynırlar yerleştirilecek. İlk etapta, 37 adet konteynırın alımı tamamlandı. Soğuğa ve güneş ışınlarına dayanıklı konteynırlar, atık çöp sularının dışarı sızmasın önlemek üzere tasarlanmış 250 litrelik depoya sahip. Akıllı atık toplama sistemi için sensör yerleştirilecek olan bu konteynırların izleme ve takibi online olarak yapılacak. Her biri 3 ton ağırlığındaki konteynırlar, uzaktan kumandalı, tam elektronik sistemli Çok Amaçlı Çöp AracıÇAÇA tarafından toplanarak düzenli olarak temizlenecek.

Yeni nesli çöp konteynırları Çaça’nın tedarik edilmesiyle birlikte Bodrum Yarımadası’nda tespit edilen çöp kara noktalarına yerleştirilmeye başlanacak. Toplamda 200 adet yeni nesil konteynırın Bodrum’un çöp yoğunluğu en yüksek olan bölgelerinde peyderpey hizmete sunulacağı bildirildi. Bu arada mevcut konteynırlar da yeşil çitlerle giydirilerek görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Konteynırların tamir, bakım ve dezenfeksiyon işlemleri de belli bir program dahilinde sürdürülüyor.

Bodrum Belediyesi’nin “Mis Gibi Bodrum” seferberliği kapsamında hayata geçirilen bir diğer proje de Sıfır Atık Uygulaması oldu. İlk etapta Umurça, Kumbahçe, Yeniköy, Çarşı, Türkkuyusu ve Tepecik mahallelerinde başlatılan çalışma kapsamında her atık türüne uygun biriktirme ekipmanları ve sistemleri yerleştirildi. Bu kapsamda Konacık Mahallesi’nde Muğla’nın ilk onaylı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi oluşturuldu. Özellikle yaz dönemlerinde artan nüfustan kaynaklanan atık oluşumunun en az düzeye indirilmesini ve geri dönüşümün sağlanmasını amaçlayan merkez, geri dönüşebilir, kazanılabilir veya yeniden kullanılabilir atıkların toplandığı yer olacak. Merkezde ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, elektrikli ve elektronik aletler, inşaat ve hafriyat atıkları, iri hacimli atıklar ve evlerden kaynaklanan tehlikeli/tehlikesiz atıklar ayrıştırılarak değerlendirilecek.

Bodrum Belediyesi’nin bu çerçevede eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da başladı. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü uzmanları, MEB onayı ile tüm okullarda Çevre Kirlilği, İklim Değişikliği ve Geri Dönüşüm konularını içeren bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu eğitimlere katılan tüm öğrencilere “Çevre Gönüllüsü” sertifikası veriliyor. Öte yandan TAP Derneği işbirliği ile okullarda atık pil toplama kampanyası da hayata geçirildi. Bodrum Belediyesi, bu çalışmalarda toplam 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

“Mis Gibi Bodrum” seferberliğinin bir diğer ayağı da denizde gerçekleştirilecek. Bodrum Belediyesi’nin “Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği, Belediye dalgıç ekibi tarafından 2020 yılı Şubat ayında başlatılacak. Bu kapsamda her yıl ortalama 1617 koyda deniz dibi temizliği yapılacak. Ayrıca Belediye öncülüğünde vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla kıyı temizliği faaliyeti gerçekleştirilecek. Toplana tüm atıklar, 1. Sınıf atık arıtma merkezine getirilecek.

Akıllı Atık Yönetimi sistemi kapsamında Belediye bünyesinde Çevre Denetim Zabıtaları da göreve başladı. Özellikle park ve bahçe atıkları konusunda titiz bir çalışma gerçekleştiren Çevre Zabıtası, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan unsurlara göz açtırmıyor. Çöp çıkarma saat ve programına uymayanlar ile kaçak hafriyat döküm tespitlerine işlem uygulayan zabıta, talep ve şikayetleri de günlük olarak takip ediyor. Denetimlerine aralıksız devam eden Çevre Zabıtaları, Bodrum Belediyesi Zabıta Yönetmeliği 4. Madde 40,41 ve 42. bentleri kapsamında bugüne kadar 30 kişi ve işletmeye toplamda 9 bin 600 TL para cezası işlemi uyguladı.

Geçtiğimiz yıllarda bulunduğu bölgeden toplanarak kademede bakım ve onarımı yapılan çöp konteynırlarına, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekiple yerinde bakım ve onarım yapılıyor. Karaova bölgesinden başlayan çalışmalarda tüm cadde ve sokakları gezen ekip, çöp konteynırlarını baştan sona yeniliyor. Ekip ayrıca, Bodrum'un ana cadde ve sokaklarında bulunan çöp konteynırlarının dışına da yine kendi üretimleri olan dışı yeşil çit halısı ile kaplı demir kafesler koyuyor. Kötü görüntüyü önlemek için yapılan kafesler üretildikçe yerlerine taşınıyor. Turizm sezonu öncesine kadar Bodrum genelindeki tüm çöp konteynırlarının bakım ve onarımının yapılması planlanıyor.

Turizm kenti Bodrum’da atık yönetiminin hayati önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un sokaklarını, denizini, toprağını kirleten ve halk sağlığını tehdit eden tüm unsurların derhal ortadan kaldırılması için harekete geçtiklerini kaydetti. Bodrum’da ‘sıfır atık hamlesi’ ve modern atık toplama sistemlerini hayata geçirerek Bodrum’u Türkiye’nin en temiz turizm kenti yapmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Aras, “Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinde kullanılan sistemleri inceledik ve bu uygulamaları, kendi imkanlarımızla derhal hayata geçirmeye başladık. Bu uzun soluklu bir proje.Belediyemizin bütçesi elverdiği ölçüde, en modern, en etkin ve en verimli sistemi Bodrum’da sürekli kılmak için çalışıyoruz. Üç parametremiz var. Çevre, insan ve ekonomi.” diye konuştu.

