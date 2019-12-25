Şahidi Ortaokulu Slovakya’dan döndü Menteşe Şahidi Ortaokulu, Erasmus+Okullar arası Değişim Ortaklıkları Projesi kapsamında Slovakya’nın Levice şehrinde çeşitli etkinliklere katıldı.

Muğla Menteşe Şahidi Ortaokulu 2019 yılı Erasmus+Ka229 (Okullar arası değişim ortaklıkları) projesi kapsamında Slovakya’nın Levice şehrinde değişik etkinliklere katıldı. ‘Citius Altius Fortius’ adlı projenin Slovakya hareketliliği kapsamında 6 öğrenci ve 4 öğretmen ile Slovakya'nın Levice şehrine giden öğretmen ve öğrenciler, 7 gün boyunca olimpiyat sporları ve sağlıklı yaşam konulu projenin Slovakya hareketliliğine katıldı.

Proje 2021 yılında sona erecek

Şahidi Ortaokulu öğretmeni ve proje koordinatörü Rabia Kullapcı, “Şahidi Ortaokulu olarak, 2019 çağrı döneminde, Erasmus+ KA229 kapsamında, ‘Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği ‘Citius altius fortius’ projemiz kabul edildi. Proje süremiz 24 ay. Proje kapsamında 1 Ekim 2019 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Slovakya, İspanya, Norveç, Hırvatistan ve Bulgaristan'a öğrenci hareketlilikleri düzenlenecek ve o ülkelerden de bizim ülkemize öğrenciler gelecek. Şahidi Ortaokulu olarak bu ülkelere öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz katılarak ülkemizi temsil edecekler. İlk hareketlilik 18 Aralık 2019 tarihleri arasında 6 öğrenci ve 4 öğretmen ile Slovakya'ya düzenlendi. İkinci hareketlilik 2327 Mart 2020 tarihinde 4 öğrenci 2 öğretmen ile Norveç'e, üçüncü hareketlilik Mayıs 2020’de 6 öğrenci 3 öğretmen ile İspanya'da düzenlenecek. Eylül 2020 tarihinde, bu 5 ülkeden gelen 30 öğrenci 10 öğretmen ülkemizi ziyaret edecekler. 2020 yılında da Hırvatistan ve Bulgaristan’a 6’şar öğrenci ve 2’şer öğretmen ile gidilerek proje faaliyetleri devam edecektir” dedi.

Projeler Türkiye’nin tanıtım yüzü

Proje yazan ve yürüten öğretmenlerin Türkiye’nin yurt dışına açılan yüzleri olduğunu belirten Kullapcı, “Her yurt dışına çıktığımızda ve yurt dışından öğrenci ve öğretmen ağırladığımızda, Okulumuzun tanıtımının önemi kadar, İlçemizi, ilimizi ve ülkemizin de tanıtımı önemlidir. Bu vesileyle Dışişleri Bakanlığımıza, Ulusal Ajansımıza, Muğla Valiliğimize, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyemizin ilimizi tanıtıcı hediyelerini Levice Belediye Başkanlığına ilettik. Levice Belediye Başkanı hediyeler için çok teşekkür ederek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanına selamlarını iletti” dedi.

MUĞLA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:45

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