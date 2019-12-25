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Bodrum kıyıları mercek altında

İHA

Bodrum Kent Konseyi Kıyı Komisyonu tarafından hazırlanan 'Bodrum kıyılarının nasıl kullanıldığı, kimlerin faydalandığı, anayasal ve yasal hakların korunupkorunmadığı' gibi konu başlıklarının yer aldığı rapor, bugün geniş katılımlı bir toplantıyla kamuoyuna sunuldu.

Bodrum kıyıları mercek altında

Bodrum Kent Konseyi Kıyı Komisyonu tarafından hazırlanan 'Bodrum kıyılarının nasıl kullanıldığı, kimlerin faydalandığı, anayasal ve yasal hakların korunupkorunmadığı' gibi konu başlıklarının yer aldığı rapor, bugün geniş katılımlı bir toplantıyla kamuoyuna sunuldu.
Bodrum Deniz Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, siyasi parti ve STK temsilcileri, Bodrum Belediyesi'nden konuyla ilgili birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Toplantının açış konuşmasını yapan Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Burada toplanmamızın amacı; Yaz boyunca, hatta seçimlerden sonra başkanımızda bu konuda çok çalıştı en çok konuşulan konulardan biri kıyılar, kıyaların kullanımı, sahildeki haklarımız gibi konulardır. Biz Kent Konseyi olarak bize düşen görev olan biteni olduğu gibi objektif olarak tespit edip sunmak. İyileştirme görevi tabi ki belediyemizindir ve ilgililerindir. Bu yüzden böyle bir çalışma yaptık. Çalışmayı yaparken 40 derece yaz sıcağında sağ olsun ekibimiz tek tek dolaştı, baktı, tespit etti, insanlarla konuştu. Onları kısaltabildiğimiz kadar kısaltıp sunum haline getirdik. Şimdi onları sizinle paylaşacağız." dedi.

Kıyı Komisyonu Başkanı Sema Höcek ise komisyon üyeleriyle birlikte 15 kıyı şeridinde çalışma yaptıklarını, her gittikleri yerde görüntüledikleri ihlalleri içeren bir rapor hazırladıklarını anlattı. Höcek, raporun kentin her alanını eşit kullanma ve faydalanmada katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.

Bodrum Kent Konseyi Kıyı Komisyonu tarafından hazırlanan sunumun ardından konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, komisyon üyelerine teşekkür ederek, Bodrum’da hızla artan nüfusun, yoğun yapı baskısı gibi sorunları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Bodrum’da en önemli konunun ‘planlama’ olduğunu kaydeden Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:
" Bodrum'da planlama yetkisinin yaklaşık yüzde 35’i Bodrum Belediyesi'ne, yüzde 65'i ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Tabiat ve Kültür varlıklarını Koruma Kurulu’nun müdahalesine tabi. Özellikle kıyılardaki yapılaşma ve iskele meselelerinde belediye sadece görüş bildiriyor. Üretim ve hazırlık aşaması tamamlanmış oluyor. Bu konuda belediyemizin bir yaptırımı ne yazık ki söz konusu değil. Biz bu dönem bir çok iskeleye olumsuz görüş bildiriyoruz. Kayalık bir yerde ve vatandaşın denize başka şekilde girme şansı yoksa ya da parsel kıyıya komşu değilse izin verebiliyoruz. Çünkü biz hiçbir siyasi ikbal beklentisi olmadan, Bodrum’u koruma amaçlı bir yönetim tarzını benimsemiş durumdayız ve her konuda söyleyecek bir sözümüz var.”

Bodrum’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini de söyleyen Başkan Aras, son dönemde pek çok projenin iskelesinin yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemine tabi tutulduğunu ifade etti. Başkan Aras, “Bakanlık, iskele konusunu yeniden gündemine aldı. Şimdi kıyıda ilk 100 metredeki yapılarla ilgili, bunlara iskeleler de dahildir, yapı kayıt belgelerinin iptaliyle ilgili bir çalışma söz konusu Bakanlık tarafından. Yeni bir İskele Yönetmeliği hazırlanıyor ve yakında gündeme gelecektir” diye konuştu. Aras, Küdür gibi hassas bölgelere hiçbir müdahale yapılmaması için belediye olarak her tür tedbiri alacaklarını da kaydetti.
Halkın kıyılardan yararlanma hakkının çok önemli olduğunu hatırlatan Aras, tüm bu çalışmalar kapsamında Belediye olarak kıyılardaki ihlaller için yeni tespit çalışmaları başlattıklarını ve tüm yarımada genelinde havadan görüntülemeler ile mevcut yapıların mercek altına alınarak inceleneceğini belirtti.
Başkan Aras'ın konuşmasının ardından toplantı soru cevap şeklinde devam ederek sona erdi.

MUĞLA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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