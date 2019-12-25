Datça'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde jandamanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bazı kişilerce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin de desteğiyle dün şüphelilere yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Kaptan' ile şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada 4 kök Hint keneviri, 1 adet esrar içme aparatı, 50 gram sıvı reçine esrar, 10 adet fişek içerisine sarılı 30 gram uyuşurucu madde skunk ve 5 litre etil alkol ele geçirildi, S.O. K.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



MUĞLA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:45

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